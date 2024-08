Black out a Casalecci, Confconsumatori : «Ora indennizzi e risarcimenti»

Confconsumatori assiste 65 utenti del servizio elettrico che lamentano da mesi la discontinuità del servizio di distribuzione della corrente elettrica

Grosseto: Oltre Monte Argentario e Castiglione della Pescaia, anche Casalecci. Da tempo Confconsumatori Grosseto sta assistendo 65 utenti del servizio elettrico residenti nella zona di Casalecci, frazione del Comune di Grosseto, che lamentano da diversi mesi la discontinuità del servizio di distribuzione della corrente elettrica.

Avendo interessato della questione l’autorità nazionale Arera, il Comune e la prefettura, mercoledì 31 luglio il gestore del servizio aveva svolto non meglio precisati lavori di manutenzione straordinaria nella zona, lasciando i residenti senza corrente elettrica per circa 12 ore, con tutti gli inconvenienti dovuti alla calura estiva. Domenica 18 agosto tutte le utenze di Casalecci sono rimaste senza corrente elettrica dalle ore 11 alle ore 16.20, fino all’arrivo di un generatore. Anche durante la notte tra domenica 18 e lunedì 19 e la mattina del 19 agosto in alcune zone di Casalecci la corrente elettrica è mancata per diverso tempo, nonostante la presenza del generatore di emergenza.

In questa situazione Confconsumatori ha nuovamente diffidato il distributore a garantire la continuità dell’indispensabile servizio elettrico, invitando Comune e prefettura ad adottare opportuni provvedimenti per garantire il servizio senza il quale si corrono anche rischi di incolumità e sicurezza pubblica. «Nei prossimi giorni – dichiarano da Confconsumatori – incontreremo gli utenti coinvolti al fine di chiedere, oltre agli indennizzi previsti dai regolamenti, anche eventuali danni risarcibili».