Al via la ForesTEEN Academy 2025: da domani l’Isola del Giglio accoglie giovani e operatori culturali da tutta Europa

Isola del Giglio: Mercoledì 23 aprile 2025 prende il via la quarta edizione di SEGNI al Giglio – ForesTEEN Academy, il festival culturale promosso da Segni d'infanzia Associazione sull’Isola del Giglio, con il contributo del Comune dell’isola del Giglio e dai Fondi dell’Unione Europea all’interno del Progetto ForesTEEN. Un’intera giornata di benvenuto tra natura, arte e incontro intergenerazionale dà il via a cinque giorni di attività aperte a tutti: adulti, bambini, ragazzi, cittadini dell’isola e turisti.

Il programma propone un ricco ventaglio di eventi che spaziano da laboratori creativi a momenti di spettacolo, camminate nella natura, eventi conviviali e incontri artistici, pensati per stimolare curiosità, partecipazione e condivisione tra generazioni. Tra le attività principali ci sono le TEEN Trekking Discussions, dialoghi itineranti lungo i sentieri dell’isola, e le TEEN Kitchen Table, tavole rotonde informali per confronti tra giovani e professionisti della cultura.

Isola del Giglio, 22 aprile 2025 – Manca solo un giorno all'inizio della ForesTEEN Academy 2025, la speciale esperienza immersiva che, per il quarto anno consecutivo, trasforma l’Isola del Giglio in un laboratorio europeo a cielo aperto, dove giovani tra i 15 e i 25 anni e professionisti della cultura si incontrano per esplorare il futuro della relazione tra nuove generazioni e pratiche culturali.

La ForesTEEN Academy è una delle azioni principali del progetto internazionale ForesTEEN, cofinanziato dal programma Europa Creativa della Commissione Europea, con Segni d’infanzia Associazione come capofila e un partenariato di 9 enti europei attivi nel campo del teatro e della cultura per i giovani, affiancati da ASSITEJ International come partner associato.

L’edizione 2025 – dal 23 al 27 aprile – si apre mercoledì 23 aprile con una giornata pensata per accogliere e connettere i partecipanti, provenienti da Italia, Spagna, Norvegia, Lituania, Danimarca e Francia, in un clima di ascolto, condivisione e immersione nel contesto naturale e umano dell’isola.

Il programma del 23 aprile – Giornata di apertura

Una volta giunti sull’Isola del Giglio, grazie al viaggio marittimo gentilmente offerto da Maregiglio, i partecipanti saranno accolti ai Lombi dove prenderà forma il primo momento di incontro. Ad attenderci, una merenda condivisa per rompere il ghiaccio.

Nel secondo pomeriggio, la prima attività aperta al pubblico gigliese:

Alle ore 18:00 è in programma Dreamborn – Rituale con artisti e intrattenimento (dagli 8 anni). Un rituale artistico aperto anche al pubblico dell’isola a partire dagli 8 anni, che unisce creatività, ascolto e immaginazione. Guidato dagli artisti de La Luna Nel Pozzo, Dreamborn è un momento immersivo di accoglienza e connessione tra tutte le persone presenti.

Da domani e per cinque giorni, l’Isola del Giglio diventa crocevia di visioni, pratiche artistiche, cammini, laboratori e incontri tra generazioni: un’esperienza unica che connette il paesaggio naturale con quello culturale, immaginando nuove forme di partecipazione attiva dei giovani nella cultura europea.

Il programma completo giorno per giorno è disponibile sui canali ufficiali di Segni d’infanzia (social e sito web) e gli eventi sono aperti al pubblico alla comunità gigliese e turisti, con prenotazione.

INFO E CONTATTI

www.segnidinfanzia.org

tel. 3756382711

Instagram e Facebook: @segnidinfanzia – @teentheatrenetwork