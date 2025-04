Elezioni Rsu: cresce la Cisl Fp con risultati eccellenti nel Comune di Castiglione della Pescaia e in Provincia

Piccini: "Un lavoro che premia l'impegno della nuova segreteria, insediata da circa un anno"

Grosseto: “Il risultato generale in tutti i comparti è buono e migliora la posizione della Cisl sul territorio grossetano”. Questo il commento di Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto sulle elezioni delle Rsu nella Pubblica amministrazione. Nelle funzioni locali su 35 enti sono state presentate 28 liste, con una copertura dell'80%, conquistando seggi in 26 Rsu per una presenza Cisl del 93% e del 75% sugli enti complessivi del territorio. Un ringraziamento va a tutti i candidati che si sono resi disponibili, ma non meno importanti le persone iscritte e non iscritte che hanno partecipato alle commissioni elettorali o allo scrutinio nei posti di lavoro, per rendere questa fase elettorale efficace e trasparente nel massimo segno di democrazia sindacale.

“Nei Comuni – continua Piccini - abbiamo avuto risultati eccellenti a Castiglione della Pescaia con il 49% di rappresentatività e primo sindacato; in Provincia abbiamo ottenuto in termini di voti il ​​28,40, ottenendo il doppio dei voti rispetto agli iscritti: segnale di un gran lavoro svolto in questi ultimi tre anni dalla componente Rsu uscente, dalla posizione Cisl in contrattazione e dalla credibilità dei cinque candidati in lista”.

La Cisl rispetto al 2022 ha conquistato 7 nuovi seggi in Comuni dove nel 2022 non era rappresentata, segnale di miglioramento della diffusa presenza sul territorio. Ottimo risultato anche a Gavorrano, soprattutto in termini di nuovi iscritti. Importante risultato in Camera di Commercio dove sono stati raddoppiati e seggi prendendo il 36% dei voti. Passando alle ex Ipab, all'istituto Falusi la Cisl è il primo sindacato con il 54,5% di rappresentanza, mentre nei Comuni di Magliano in Toscana, Roccalbegna e Montieri abbiamo raggiunto il 70% di rappresentatività. A Seggiano e Semproniano 100% di presenza CISL.

“Buona la nostra presenza – continua Piccini – anche per le Funzioni centrali dove abbiamo conquistato un seggio entrando nella Rsu dell'Ispettorato del lavoro di Grosseto con una giovane candidata, confermando anche la presenza in Inps, Agenzia delle entrate, Tribunale, Archivio di stato e Ragioneria di stato, con una eccellenza in Questura dove abbiamo una rappresentatività di voti ottenuti del 48%. Analizzando il dato abbiamo ottenuto voti anche dal personale non iscritto alla Cisl e questo rappresenta sicuramente un buon segnale avendo siglato il contratto nazionale funzioni centrali 2022/24 A livello regionale siamo il primo sindacato nelle Agenzia delle entrate”.

Sul comparto della Sanità la Cisl si posiziona come terzo sindacato rappresentativo dopo Cgil e Nursind, con 778 voti complessivi per Grosseto, Siena e Arezzo. L'area grossetana si è presentata con 9 candidati che rappresentano colleghi sia dei profili sanitari, tecnici ed amministrativi. I candidati hanno fatto un lavoro capillare e Cisl è stata premiata come sigla sindacale per l'impegno profuso in questi ultimi due anni. Infatti sui voti complessivi la Funzione pubblica Cisl Grosseto ha migliorato il suo peso percentuale rispetto al totale voti CISL rispetto al 2022, raggiungendo il 30% con 226 voti su 778 totali della lista Cisl Asl sud est. Organizzazione.

"Sono molto soddisfatta perché in circa un anno e mezzo la segreteria Cisl ha voluto investire sulla formazione dei dirigenti sindacali, rinnovando e migliorando le competenze nei vari comparti. Questo percorso - conclude Piccini - sta dando i suoi frutti, dobbiamo ancora migliorare la presenza Cisl in alcuni enti locali e funzioni centrali, ma sono sicura che la prossimità con i lavoratori, abbinata a competenza e partecipazione siano la strada giusta per raggiungere obiettivi ancora migliori".