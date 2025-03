Bike: Sfida fra vincitori alla GF del Castello

Siena: La Coppa Toscana Mtb procede a ritmo spedito e dopo l’appuntamento con la Bacialla Bike propone per domenica una grande classica della mountain bike Italiana come la Granfondo del Castello di Monteriggioni (SI), giunta alla sua 33esima edizione. Si tratta della decana del calendario italiano, che ogni anno attira grandi numeri, basti pensare che a una settimana dall’evento (e quindi con ancora tante società che devono presentare le loro liste) gli iscritti superavano quota 600.

Intanto si va componendo il lotto dei principali partecipanti e non mancano nomi di spicco come Jacopo Billi (Metallurgica Veneta) vincitore lo scorso anno e reduce dal trionfo di Terontola alla Bacialla Bike, a confronto con l’ex campione del mondo Marathon, il colombiano Leonardo Paez (Soudal LeeCougan) che domenica si è aggiudicato al GF Valle dei Vini in Sicilia. A fare da terzo incomodo i portacolori di team importanti come Scott e Cicli Bottecchia.

Il percorso di gara, della lunghezza di 50 km per 1.250 metri con un fondo sempre vario e scorrevole è completamente segnato. Rispetto al preventivato è stata però cambiata la zona di arrivo, nel senso che per questioni di sicurezza legate alla viabilità si arriverà a Castello dalla strada laterale accanto al cimitero comunale. Salendo dalla vigna sottostante si entrerà in Castello sempre dalla rampa finale di Porta Fiorentina. Arrivo un po’ meno spettacolare, ma non meno impegnativo… Il tracciato è in buone condizioni, nonostante le piogge delle scorse settimane.

Non mancherà il percorso medio, aperto anche a cicloturisti ed e-bike, di 28 km per 650 metri. Partenza per tutti alle ore 9:30 da Via Gianni Vitaliano a Castellina Scalo, con il tracciato medio che avrà il suo start alle 9:35. Si può ancora aderire alla corsa, che oltre alla Coppa Toscana è valida anche per la Deltos Cup, al costo di 40 euro fino a venerdì, nel weekend si passerà a 50 euro. Ritiro di numeri e pacchi gara presso il tendone allestito in Piazza Bersaglieri a Castellina Scalo, sabato dalle 15:30 alle 18:30 e domenica dalle 7:30 alle 9:00. Premiazioni nel corso del pasta party riservate ai primi 5 uomini, le prime 3 donne e i primi 5 di ogni categoria, con riconoscimenti anche per il percorso ridotto.