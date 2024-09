Bianca Boldrini trionfa nella semifinale di Dilettando con Avis

La cantante livornese batte Feidy e i Beta Jungle. Su Toscana Tv in onda martedì 3 alle 21,30 e su Siena Tv sabato 7 alle 21.



Magliano In Toscana: La giovane cantante Bianca Boldrini sbanca la semifinale di Dilettando con Avis di Magliano in Toscana, organizzata dalla amministrazione comunale. Con lei approdano alla finalissima del 7 settembre al teatro Moderno di Grosseto, il gruppo di calistenichs dei Beta Jungle e la cantate Feidy. E’ questo il verdetto della semifinale che sarà trasmessa da Toscana TV martedì 3 settembre alle 21,30 e mercoledì 4 dopo la mezzanotte, mentre su Siena TV la messa in onda è prevista per sabato 7 alle ore 21 e domenica 8 alle 14.

La giovanissima cantante livornese ha vinto con una performance tutta grinta e cuore di “Mi sei scoppiato dentro al cuore” della mitica Mina, superando di soli due punti l’altra “ugola” di Feidy al secolo Federica Centobuchi che ha deliziato la platea con la dolcissima colonna sonora del cameroniano “Titanic”, emulando la formidabile Celine Dion. L’ultimo biglietto utile per la finale l’ha strappato il gruppo Beta Jungle, immergendo il pubblico nelle evoluzioni del calistenichs.

“Già lo scorso anno fummo colpiti da una tappa di Dilettando con Avis, che organizzammo sempre in piazza della Repubblica - è il commento della consigliera con delega alla Cultura e spettacoli, Alessia Rossi -. La semifinale ha superato anche le previsioni per rosee. Altissima qualità delle esibizioni e una platea eterogenea di concorrenti per una serata all’insegna del divertimento e dello spettacolo. Sul palco abbiamo visto tanto impegno, passione e tecnica da parte di tutti i protagonisti che hanno dato vita a questa kermesse unica. Poiché appetito vien mangiando, ci piacerebbe molto ospitare la finalissima 2025, anche se comprendiamo perfettamente le motivazioni per organizzarla nel comune capoluogo di provincia. Oltre ai concorrenti e all’ospite Giacomo Moscato, vorremo estendere i ringraziamenti a Carlo Sestini e alla sua formidabile squadra di professionisti che lo affianca.”

“Non ci sono parole per descrivere adeguatamente questa semifinale - ha puntualizzato Carlo Sestini - Va solo vista per apprezzarne i contenuti. Per questo ringrazio tutto il mio staff oltre, la Fondazione CR Firenze e l’amministrazione comunale di Magliano in Toscana, con gli uffici e il personale, che ha sostenuto e favorito al massimo la nostra presenza in piazza della Repubblica.” Gli altri semifinalisti sono stati i ballerini Elia e Ginevra, Latin Mix, Le chipettes, Diarra Thiam, Black panther, la Squadra a Quadri e Jessica Natali, i cantanti Paolo Ceccarelli, Alice Busonero, Caterina Guazzi, Gianfrancesco Biondini Campolo, Tore, Ve.Le.No e i Ragazzi del Muretto per la prosa. Appuntamento dunque con Toscana Tv martedì 3 alle 21,30 e mercoledì 4 dopo la mezzanotte e su Siena Tv sabato 7 alle 21 e domenica 8 alle 14. La puntata è programmata anche sulle web tv, Teatro Tv, Napoli International e ERRETV e sui canali in chiaro di TVA Campania e Tele Marche.