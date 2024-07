Best Beaches Toscana 2024: le top 12 spiagge toscane più amate quest’anno

Le spiagge più amate della Toscana secondo lo studio di Holidu.it



Estate nel Belpaese è sinonimo di mare, e mare è sinonimo di spiaggia, specialmente se si tratta della Toscana: ma quali sono le spiagge più apprezzate di questa splendida regione? Holidu, uno dei maggiori portali di prenotazione di case e appartamenti vacanza d’Europa, ha realizzato la classifica delle top 12 spiagge toscane del 2024, utilizzando i dati di Google Maps.

Posizione Nomi spiagge Punteggio Google Maps Numero recensioni Google Maps





Fonte e classifica completa di posizioni, dati intermedi e località di ciascuna spiaggia sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia/toscana#migliori-spiagge

In vetta alla classifica delle spiagge toscane troviamo la Spiaggia di Cavoli, situata a Campo nell'Elba, con un punteggio di 4,6 su Google Maps e 4964 recensioni. Questa spiaggia è rinomata per le sue acque cristalline e la sabbia fine, rendendola una delle mete più ambite dell'Isola d'Elba.

Al secondo posto si piazza la Spiaggia della Padulella a Portoferraio, con lo stesso punteggio di 4,6 ma con 1479 recensioni. Questa spiaggia è famosa per le sue acque trasparenti e le bianche scogliere che la circondano, offrendo un panorama mozzafiato.

Segue al terzo posto la Spiaggia di Capo Bianco, anch'essa situata a Portoferraio, con un punteggio di 4,5 e 3010 recensioni. Conosciuta per la sua sabbia chiara e le acque limpide, è un paradiso per gli amanti dello snorkeling.

Al quarto posto troviamo la Spiaggia delle Cannelle, situata sull'Isola del Giglio, con un punteggio di 4,5 e 2286 recensioni. Questa spiaggia è meno affollata e offre un'esperienza di mare tranquilla e rilassante.

La Spiaggia della Biodola, quinta in classifica con un punteggio di 4,4 e 4582 recensioni, è una delle spiagge più grandi e popolari di Portoferraio, con una lunga distesa di sabbia dorata e un mare cristallino.

La sesta posizione è occupata dalla Spiaggia di Seccheto, con un punteggio di 4,4 e 1790 recensioni. Situata sull'Isola d'Elba, è caratterizzata da scogliere spettacolari e acque limpide.

Settima in classifica è la Spiaggia di Barabarca a Capoliveri, con un punteggio di 4,4 e 1303 recensioni. Questa piccola spiaggia è apprezzata per la sua tranquillità e il suo paesaggio naturale incontaminato.

All'ottavo posto troviamo la Spiaggia di Pomonte, con un punteggio di 4,4 e 1138 recensioni. Questa spiaggia è conosciuta per il suo relitto sommerso, rendendola una destinazione popolare per gli appassionati di immersioni subacquee.

La Spiaggia di Procchio, nona in classifica, ha un punteggio di 4,4 e 823 recensioni. Situata in una baia ampia e riparata, è ideale per famiglie grazie alle sue acque poco profonde.

La Spiaggia di Seccione a Portoferraio si classifica decima con un punteggio di 4,4 e 773 recensioni. Questa spiaggia rocciosa è perfetta per chi cerca un contatto diretto con la natura.

All'undicesimo posto troviamo la Spiaggia del Forno, sempre a Portoferraio, con un punteggio di 4,4 e 612 recensioni. Questa piccola spiaggia è un gioiello nascosto con acque cristalline e una vista incantevole.

La dodicesima posizione è occupata dalla Spiaggia di Lacona, con un punteggio di 4,3 e 1714 recensioni. Situata in una delle più grandi baie dell'Isola d'Elba, è famosa per la sua sabbia dorata e le acque limpide.

La classifica completa delle top 12 spiagge toscane con i dati intermedi e le rispettive località sono disponibili alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia/toscana#migliori-spiagge

La classifica completa delle top 50 spiagge italiane, invece, con i dati intermedi e le rispettive località, è disponibile alla pagina: https://www.holidu.it/casa-vacanze/italia#migliori-spiagge

Metodologia:

La classifica è stata elaborata dal team di esperti di Holidu a partire dalla lista completa delle spiagge, marine, baie e cale in Toscana, riportate nel database di Google Maps. Dalle centinaia di risultati originali, abbiamo escluso tutti i risultati che non erano effettivamente delle spiagge. Abbiamo creato una classifica basata sulle spiagge più votate dagli utenti ossia con il punteggio più alto (il massimo è 5), dando priorità a quelle con il maggior numero di recensioni. Le spiagge con meno di 100 valutazioni non sono state incluse, poiché la valutazione media al di sotto di questo numero può essere interpretata come non affidabile o irrilevante.

I dati sono stati raccolti ed elaborati nel mese di luglio 2024.

A proposito di Holidu:

La missione di Holidu è rendere l'ospitalità e la prenotazione di case vacanze senza pensieri e piena unicamente della gioia che ogni viaggio sa regalare. Attraverso il portale di prenotazione, gli ospiti possono prenotare la loro sistemazione per le vacanze con totale tranquillità e in completa sicurezza. Inoltre, con la sua piattaforma di software e servizi, Holidu consente agli host di attirare più prenotazioni riducendo al minimo lo sforzo necessario. I fratelli Johannes e Michael Siebers hanno fondato Holidu nel 2014. La società, in rapida crescita, impiega oltre 600 professionisti e ha sede a Monaco di Baviera. Può inoltre contare su uffici locali nelle destinazioni turistiche più gettonate d’Europa. Per ulteriori informazioni visita il sito www.holidu.it.