“Bellezza a casaccio”: il format presentato a Gustatus 2024, the weekend after

Grosseto: Tutte le opere in mostra sono state restituite agli artisti, tutti i musicisti in concerto sono rientrati nelle proprie città… Nella pace di un weekend finalmente senza fibrillazione, dopo le ultime settimane frenetiche per l’attuazione delle attività della piazzetta Gioberti di Orbetello per Gustatus 2024, il format “Bellezza a casaccio”, nato proprio ad Orbetello a febbraio per accomunare, alla Galleria della Polveriera Guzman, su invito di Filippo Muneghina, tutti gli artisti, i musicisti, gli scrittori e i produttori enogastronomici locali che hanno voluto esserci per raccontare la loro “arte”, è giunto alla sua terza edizione in meno di un anno, arricchendosi ogni volta di più e accogliendo, via via, nuovi artisti e autori di ogni genere.

Dopo il passaggio a Todi (PG) per Euroschool TWS2024 dove le opere figurative, in gemellaggio con quelle di diversi artisti umbri sono state in esposizione alla suggestiva Sala delle Pietre del Palazzo Comunale, ospitando anche la sfilata dei gioielli del designer delle dive americane Gerardo Sacco, dove i finalisti nazionali del Festival Autori al centro 2023 hanno potuto esibirsi in concerto nel Teatro Comunale di Todi e dove gli scrittori e poeti hanno potuto raccontare le loro opere nella caratteristica location del “Nido dell’aquila”, si ritorna ad Orbetello per l’esperienza a Gustatus 2024, su invito di Roberta Tirchi del CCN di Orbetello e dell’assessore Maddalena Ottali.

Un’esperienza che ha consentito l’incontro con nuovi artisti e musicisti che sono entrati a far parte del “circolo magico” di Bellezza a Casaccio by Autori al Centro e Le Lase di Maremma e che proseguiranno con noi il nostro cammino, ma ha anche consolidato l’amicizia con gli Amici di Zanzibar e del Mondo con il format Semi di Baobab, un talk ideato da Daniele Sarno e proposto per la seconda volta qui dopo l’attuazione a La Salina di Grosseto a giugno. Anche stavolta tanti ospiti, oltre a un gazebo di abiti, oggetti e altri prodotti tipici di Zanzibar per raccogliere fondi per l’associazione e per lo splendido lavoro che fa per le donne, i bimbi anche disabili e per tutti gli abitanti di quel luogo lontano, aiutando a costruire scuole, pozzi e ospedali e prendendosi cura delle persone e migliorare la qualità della loro vita.

Per il concerto Semi di Baobab #2, Carlo Sestini è stato il magnifico presentatore insieme ad Anna Del Vacchio, direttore artistico di Autori al Centro. Si sono susseguiti in scena Dirlinger, giovane cantautore “marchignolo” arrivato da Cattolica, al confine tra Marche ed Emilia Romagna e poi DIMA ossia Jacopo di Marzo, cantautore finalista per il Festival Autori al Centro 2023 svoltosi a Scansano e Magliano in Toscana (GR) lo scorso dicembre, orbetellano e anche in feat con Terra e D’isastro, altri due giovani cantautori della scuderia Glory Street Solution, la prima etichetta musicale grossetana del produttore Luigi Cirianni ; e ancora Daniele Sarno, cantautore romano ma grossetano d’adozione, anche lui finalista nazionale di Autori al Centro che coi suoi testi “pieni” offre sempre una visione spaziale della vita e dei sentimenti. Anche Mirella Rossi in scena a Semi di Baobab coi suoi racconti e monologhi sempre molto profondi oltre che divertenti e ancora la voce da brivido di Caterina Guazzi accompagnata al pianoforte da Alessio Buccella, oltre a Filippo Muneghina con la sua chitarra, in veste di cantautore punkeggiante. E infine il poeta Fabrizio Pistolesi che è arrivato da Massa Marittima per raccontarci i suoi versi, magistralmente intervistato da Erisa Meta, studentessa dell’ISIS Fossombroni di Grosseto, scuola che ha ospitato il poeta per una lezione interattiva con gli alunni della prof. Francesca Randisi e da cui sono nate tutte le curiosità e domande di Erisa.





Ultimo ma non ultimo, il giovanissimo vodcaster Mirko Angelici, 13 anni di Grosseto, che tiene un video-podcast sul mondo dei motori prodotto e diretto da Luigi Cirianni di GSS e visibile sui social e su Youtube al suo canale Mirko Motori Giovani. Mirko ha intrattenuto il pubblico raccontando una storia di Halloween da lui creata, che aveva per protagonisti “casualmente” delle automobiline che lui stesso ha trasformato dipingendole con i colori acrilici per mascherarle da fantasmi e vampiri: le ha mostrate e fatte agire per raccontare, animandola, la sua storia con l’assistenza dei due presentatori, Carlo Sestini e Anna Del Vacchio.

Una serata di solidarietà, il 31 ottobre, con Semi di Baobab in cui Cinzia Cappellini dell’associazione Amici di Zanzibar e del Mondo ha raccontato di tutti i buoni semi sparsi a Zanzibar con le attività dell’associazione.

Il primo novembre sono poi ritornati in piazzetta Gioberti ancora Dirlinger, al secolo Andrea Sandroni, con le sue fresche canzoni autoriali contenute nel suo EP “cOntastorie” appena edito e Daniele Sarno, magnifico cantautore, accompagnato alle chitarre dal romano Francesco Petrucci, da Cristian D’Agata che si è occupato di cori, tastiere e cajon e da Marco De Angelis al basso che hanno suonato e cantato ben oltre l’orario previsto, le tante e belle canzoni scritte da Daniele, anche lui finalista nazionale ad Autori al Centro 2023.

Sabato scorso invece la piazzetta è stata allietata dal concerto di alcuni del finalisti nazionali di Autori al Centro 2023 che dopo un anno ancora sono in tour (neanche a Sanremo accade!) in Maremma. Mike Orange, vincitore del premio per la migliore melodia, è tornato qui a cantare i suoi brani d’impatto, direttamente dalla provincia milanese e Giuliana Marinelli, inteprete per una delle autrici non cantanti tra i finalisti 2023, è giunta da Pescara per farci ascoltare due brani molto latini di cui ha scritto i testi per poi “spettinarci” con le sue grandi interpretazioni di brani della Bertè e della Angi, ad esempio, che hanno messo in evidenza le sue belle doti canore. Hanno completato la carrellata dei cantautori Autori al Centro, DIMA che ha presentato due sue nuove creazioni in attesa delle selezioni per Sanremo Giovani che avverranno a giorni e per le quali tutti noi incrociamo le dita e il mitico Daniele Sarno che ha presentato il suo nuovo disco “Cammina” oltre ad aver creato le suggestive grafiche per Bellezza a casaccio#3 a Gustatus 2024.

Domenica è poi stata la volta di Discor.dya (Chiara Vermigli di Follonica) della GSS di Luigi Cirianni, giovanissima interprete, fresca e contemporanea con una notevole capacità vocale oltre che di staging e del vincitore del Festival Nazionale Autori al Centro 2023, Giacomo Rossetti, arrivato dal Valdarno ad Orbetello giusto prima di andare a Sassuolo in finale al Premio Bertoli che quest’anno premia anche Claudio Baglioni. I brani del Rossetti, autore anche del format Youtube “Canzoni dal bosco”, sono delle pugnalate in pieno petto che lui sempre poi stempera con le sue uscite da intrattenitore per alleggerire l’atmosfera. Un grande successo di pubblico entusiasta per lui ad Orbetello, con diverse persone che lo hanno riconosciuto in strada dopo averlo visto in rete.

Gli artisti figurativi de Le Lase di Maremma in mostra nella Via Gioberti, ribattezzata “via degli artisti” sono stati invece la ceramista Doriana Melosini (che ha anche curato gli allestimenti), la pitto-ricamatrice Luisa Bovani, la pittrice Renata Massai, il pittore Massimo Corchia, l’artista del ferro Daniele Minucci, il pirografista Claudio Amorevoli e la fotografa Vanessa Rusci. Le opere di Vanessa Rusci, presente anche nelle vetrine delle gioiellerie Raspini e Sabatini, resteranno ancora nelle vetrine dell’outlet Toscano per una settimana e resterà anche l’albero in ferro di Daniele Minucci con le palle di ceramica di Doriana Melosini e le foto ricamate di Luisa Bovani, ancora nel negozio dell’ottica Talluto per poi passare le feste di Natale nella sede di Porto Santo Stefano dell’ottica stessa.

Altri artisti molto interessanti erano presenti nella “via degli artisti” (Via Gioberti): Elena Art, Matteo Milani, Rosati, Gabriele Amoroso, Concetta Bassetti con le sue pitture incantevoli, Matteo Maggio, Samuele Pari, Daniele Buttule, Edoardo Figara e Giovanni Bifini con le sue suggestive lampade.





Un grande successo dunque per Bellezza a casaccio#3 che ha accolto anche gli altri artisti che si sono esibiti in piazzetta, da Giordano Band, a Spazio Libero di A. Bartolini e G. Martellini, dall’ass. musicale Ceccherini, ai Concerto Piccolo, da Jungle Julia, cantautrice orbetellana di rilievo a Edoardo Figara con le sue installazioni e la sua musica elettronica.

E “Bellezza a casaccio” prosegue il suo cammino…