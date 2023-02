Sport Bella vittoria degli Allievi Provinciali Under 16 contro il Salivoli 1 febbraio 2023

Redazione Grosseto: Partita subito in discesa per il Grosseto che dopo solo due minuti passa in vantaggio con Arzilli. Il Grosseto crea occasioni e controlla bene la fase offensiva del Salivoli, che cerca il pareggio, senza mai rendersi pericoloso. Stefani si mette in evidenza con un forte tiro centrale da fuori area. Il secondo tempo vede i grossetani controllare gli avversari senza troppi pericoli. Il terzo goal su colpo di testa è realizzato da Ibraimi.

Salivoli - U.s.Grosseto 1912 0-3 Marcatori: 2', 40' pt. Arzilli(Gr), 30' st. Ibraimi (Gr.) Salivoli: Gaina, Diuf, Marano, Biancalana, Marchettini, Atquaou, Buti, Novembrini, Kare (Deri), Piazzesi, Condina (Ahmada). A disposizione: Attanasio, Deri, Bellocchio, Ahmada, Bargellini, Moral. Allenatore Ettori U.s. Grosseto 1912: Santolini, Arzilli, Canu, Stefani (Amoroso), Magnani (Coppola), Cepollaro, Turbanti, Jusufi, Ibraimi, Poccia (Rosati), Zauli (Gargani). A disposizione: Mellino, Rosati, Amoroso, Gargani, Coppola. Allenatore Silvestro

