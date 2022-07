Beach Handball: ai Campionati Italiani Grosseto difende lo scudetto

Grosseto: Sarà un Campionato Italiano molto impegnativo e arduo per le formazioni Grossetane chiamate a difendere il titolo 2021.

Atleti e atlete vengono dal recente impegno del 33° Calise Cup di Gaeta, torneo Ebt internazionale, nel quale hanno potuto rodare e testare i meccanismi tecnico-tattici.

«Ci aspetta una nuova bellissima edizione di questa manifestazione - dicono dalla società -, quest'anno infoltita da ben 13 compagini nel maschile e da 8 formazioni femminili.

In campo maschile figurano ben 3 gironi, il primo dei quali, quello "A", composto dalle teste di serie che hanno vinto i rispettivi campionati regionali di area. Il Grosseto è stato inserito nel girone "B" assieme a Ventimiglia 'A', Marsala e Messina. Il girone "C" vede un quintetto formato da Prato, Ventimiglia 'B', Halikada, Mascalucia e Torri.





Le squadre del girone A sono già qualificate ai quarti e gareggeranno nella prima fase solo per stabilire l'ordine del proprio girone ai fini degli abbinamenti con le prime due classificate dei restanti gironi B e C, prima di proseguire poi per le semifinali e finali per i primi 4 posti del campionato

In campo femminile invece troviamo due gironi da 4 squadre: girone A composto da Chiaravalle, Oderzo, Dossobuono, Messina - girone B formato da Mestrino, Grosseto, Halikada e Sassari.

Le prime due qualificate di ogni girone approderanno alle semifinali e finali per i primi 4 posti del campionato.

Un folto numero di tifosi ha seguito le due formazioni in quel di Riccione per sostenere con la loro passione e sportività i propri atleti che siamo certi non li deluderanno, offrendo sicuramente grande spettacolo e, considerate le proprie potenzialità e la maturata esperienza pluiennale, tenteranno con tutte le proprie forze di confermarsi tra i migliori, nonostante una concorrenza più agguerrita, magari chissà riuscendo a ottenere, e questo ci auspichiamo tutti, nuovamente i più alti risultati».