Cene d'Artista all'Agriturismo Il Duchesco di Alberese: un novembre e dicembre di gusto e cultura

Grosseto: Un'esperienza sensoriale unica attende gli ospiti dell'Agriturismo Il Duchesco di Alberese durante quattro sabati speciali, dal 16 novembre al 14 dicembre. Quattro cene d'artista, ognuna con un menu diverso, accompagneranno la presentazione di autori e artisti di spicco del panorama culturale italiano. Un connubio perfetto tra sapori autentici della Maremma Toscana e stimolanti incontri culturali, in un'atmosfera intima e conviviale.

Il programma delle Cene d'Artista si preannuncia ricco e variegato, con un susseguirsi di presentazioni, letture e performance artistiche. Ogni serata sarà un'occasione unica per immergersi nel mondo della letteratura, del cinema e dell'arte, dialogando direttamente con gli autori e gli artisti presenti.

Sabato 16 Novembre: l’appuntamento inaugurale vedrà protagonista la scrittrice Carlotta Fruttero, intervistata dal giornalista Luca Ceccarelli. Le letture dei suoi brani saranno affidate alla talentuosa attrice Laura Ormezzano, promettendo un'esperienza coinvolgente ed emozionante.

Sabato 30 Novembre: la seconda cena sarà dedicata al cinema, con la presenza del regista Carmine Elia e dell'attrice Paola Benocci, intervistati dallo scrittore Carlo Legaluppi. Un'occasione per approfondire il mondo della settima arte e scoprire i retroscena della creazione cinematografica.

Sabato 7 Dicembre: il terzo incontro vedrà protagonista lo scrittore Sacha Naspini, in dialogo con Luca Ceccarelli. Le letture saranno a cura della scrittrice Valentina Santini, che darà voce alle pagine di Naspini con la sua sensibilità artistica.

Sabato 14 Dicembre: gran finale con gli scrittori Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone, intervistati da Carlo Legaluppi. Le letture saranno affidate alla scrittrice Carlotta Fruttero, che chiuderà il ciclo di incontri con la sua interpretazione.

Ad arricchire ulteriormente ogni serata, la presenza fissa del fumettista Carlo Rispoli, che con il suo tratto distintivo contribuirà a creare un'atmosfera ancora più suggestiva. Le note del pianista Roberto Foschi accompagneranno gli incontri, creando una colonna sonora raffinata ed emozionante.

La direzione artistica degli eventi è a cura di Luca Ceccarelli e Carlo Legaluppi.

Immerso nel cuore del Parco Naturale della Maremma, l'Agriturismo Il Duchesco offre un'esperienza di soggiorno indimenticabile. Circondato da una natura incontaminata, a pochi passi dalle spiagge dorate della costa toscana, l'agriturismo è il luogo ideale per rilassarsi e rigenerarsi, immergendosi nella bellezza del paesaggio maremmano.

La cucina del Duchesco propone piatti tipici della tradizione toscana, preparati con ingredienti freschi e genuini, trattandosi di Azienda Biologica Certificata e ad alta efficienza energetica. Ogni cena d'artista sarà un'occasione per degustare le specialità culinarie del territorio, accompagnate da una selezione di vini locali.

Le cene avranno inizio alle ore 20. Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare il numero 3388462659. Si consiglia di prenotare con anticipo, data la limitata disponibilità di posti.





Le Cene d'Artista all'Agriturismo Il Duchesco di Alberese rappresentano un'occasione unica per vivere un'esperienza indimenticabile, all'insegna della cultura, del gusto e del relax. Un'opportunità per incontrare autori e artisti di rilievo, immersi nella bellezza del paesaggio maremmano, gustando i sapori autentici della cucina toscana. Un appuntamento da non perdere per chi cerca un'esperienza sensoriale completa e appagante. Un'occasione per arricchire il proprio bagaglio culturale e vivere momenti di autentico piacere. Prenotate subito il vostro posto e preparatevi a vivere un'esperienza unica.

Il programma delle Cene d'Artista è stato pensato per offrire un panorama completo e variegato del mondo artistico e culturale italiano. Ogni serata sarà un viaggio alla scoperta di nuove forme espressive e di talenti emergenti, un'occasione per approfondire la propria conoscenza del panorama culturale contemporaneo e per confrontarsi con artisti e autori di diverse discipline.

Le Cene d'Artista si svolgeranno in un'atmosfera intima e conviviale, favorendo il dialogo e lo scambio di idee tra gli ospiti e gli artisti presenti. Un'occasione per condividere la passione per la cultura e per creare connessioni significative. Un'esperienza che va oltre la semplice cena, trasformandosi in un momento di arricchimento personale e di condivisione.

L'Agriturismo Il Duchesco di Alberese è molto più di un semplice ristorante: è un luogo magico dove la natura incontaminata della Maremma incontra la cultura e l'arte. Un luogo dove il tempo sembra fermarsi, permettendo agli ospiti di riconnettersi con se stessi e con la bellezza che li circonda. Un'oasi di pace e serenità, ideale per chi cerca un rifugio dallo stress della vita quotidiana.