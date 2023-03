Bbc Grosseto Spirulina Becagli rinforza il roster con gli esterni Noguera e Tomjansen

Grosseto: Due nuovi arrivi per la stagione 2023 in casa Bbc Grosseto Spirulina Becagli, che così completa il reparto esterni con un utility che conosce bene il campionato italiano, Freddy Noguera, che va ad affiancare un altro neo biancorosso, l’esterno centro Rushenten Tomjansen, 22 anni, ex Dodgers, nato in Olanda ma residente a Curaçao.

Freddy Noguera, 32enne originario di Valencia in Venezuela ma con passaporto italiano dal 2014, è stato scelto dal diesse Filippo Olivelli per la sua capacità di ricoprire più ruoli, sia in seconda che terza base, ma anche per la sua continuità nel box di battuta. Nelle circa 200 presenze in Italia, in sette stagioni, ha una media di 300. Lo scorso anno, a Nettuno, ha chiuso con una media di 339. Il Bbc Grosseto, che sta lavorando per costruire una squadra in grado di confermarsi almeno tra le prime quattro formazioni di serie A, ha preferito scegliere un usato sicuro.

Nato il 10 gennaio del 1991 in Venezuela, Noguera, dopo l’esperienza del 2011 in Dominican Summer League con l’organizzazione dei New York Yankees, sbarca in Europa nel 2014, per disputare una stagione nella Division de Honor di Spagna a Bilbao. Sempre nel 2014, il Ct Mazzieri lo volle nell’Italia al Mondiale under 21. Arriva in Italia nel 2015, ingaggiato dal Parma. Dal 2016 al 2018 ha indossato la casacca del Rimini, vincendo lo scudetto nel 2017. Negli ultimi tre campionati ha giocato a Nettuno. Vanta 11 presenze con la nazionale maggiore, collezionate tra il Premier Twelve 2015 e l’Haarlem Week 2018.

Le statistiche di Freddy Noguera





Nella foto, l'utiliy Freddy Noguera nel 2022 con la maglia del Nettuno (Photo Bass).

Classe 2001, Rushenten Tomjansen è nato a Dordrecht, in Olanda, ma risiede a Willemstad, Curaçao. Il giocatore ingaggiato da Filippo Olivelli è considerato un prospetto: per tre stagioni ha militato nell’organizzazione dei Los Angeles Dodgers, che lo hanno utilizzato nel 2018 e nel 2019 nella Dominican Summer League, con le squadre “Robinson” prima e “Shoemakers”. Nel 2021 è stato trasferito nell’Arizona League negli Stati Uniti per disputare il campionato di rookie league. Con la prestigiosa casacca dei Dodgers ha disputato 103 incontri. Nella sua carriera, il neo-biancorosso ha fatto parte della squadra dei Silicon Storks, che milita nel massimo campionato olandese, e nel Royal Scorpions, una delle compagini più accreditate del torneo di Curaçao.

«È stato Shakir Albert – fa presente il direttore sportivo Filippo Olivelli – a mettermi sulle tracce di Tomsjansen, un ragazzo dalle grandi potenzialità, e i tre anni con i Los Angeles Dodgers sono il migliore dei biglietti da visita, che si è fatto apprezzare sia in Olanda che a Curacao. È un battitore di contatto veloce, che si è detto felice di fare questa nuova esperienza».

La carriera con i Dodgers di Rushenten Tomjansen