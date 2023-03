Bbc: Erreà nouvo sponsor tecnico

Grosseto: La Erreà è lo sponsor tecnico del Bbc Grosseto per la stagione 2023. Il responsabile marketing biancorosso Claudio Banchi ha concluso nelle scorse ore l’accordo con la prestigiosa industria italiana di abbigliamento tecnico sportivo (legata anche alle più importanti società di calcio, pallavolo, rugby e pallacanestro), fondata dalla famiglia Gandolfi nel 1988, che ha sede a San Polo di Torrile in provincia di Parma. Erreà, in Maremma, dal 2021 veste il Follonica Gavorrano mentre negli anni della serie B è stato lo sponsor dell’Us Grosseto di Piero Camilli.







«Per noi è motivo di orgoglio – dice Claudio Banchi, responsabile marketing del Bbc Grosseto – legare il nostro nome all’azienda più prestigiosa d’Italia nell’abbigliamento tecnico sportivo. Tramite Luciano Luzzetti, responsabile del punto vendita Erreà della provincia di Grosseto, siamo riusciti ad aprire questa collaborazione che speriamo duri nel tempo».

«Ci fa immensamente piacere – conclude Banchi – che Erreà, sponsor della nazionale italiana di baseball, abbiamo deciso di scegliere Grosseto per dare visibilità al suo marchio».