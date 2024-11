Sport Basket: PGR in trasferta grinta e vittoria 11 novembre 2024

Redazione

Grosseto: Dopo i derby e le partite casalinghe la pallacanestro Grosseto affronta la trasferta a caccia della quinta vittoria consecutiva. Inizio partita equilibrato con buone azioni chiudendo 13 a 16.Nel secondo quarto la gara non decolla ma con un'ottima difesa di Barabesi e le incursioni di Ciacci il periodo si chiude 29 a 36. Dopo l'intervallo il ritmo va a rilento ma i maremmani rimangono sempre in vantaggio 39 a 43. Ultimo quarto a un minuto dalla fine la tripla di Lettieri faceva respirare i bianco rossi chiudendo la partita 54 a 56. Buona prestazione da parte di tutto il team, con un ritrovato Perfetti finalmente solido sotto canestro, in una partita equilibrata che coach Ingenito ha saputo gestire bene fino alla fine. Prossimo appuntamento domenica 17 novembre palaustria ore 18:30 contro Affrico Firenze. Parziali 13 16/16-20/10 -7/15-13. Tabellini Ciacci 15, Barabesi 7, Casanova 4, Draghetti 2,Lettieri 3, Perfetti14,Rustici 5,Terrosi 6, Tinti, Erman, Zucchini, Bambini Coach Lucas Ingenito Seguici



