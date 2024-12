Basket. Grande vittoria dei biancorossi, implacabili con i fiorentini primi in classifica

Grosseto: Grande vittoria dei biancorossi, implacabili con i fiorentini primi in classifica, che arrivavano al PalAustria con tabellino di 9 su 9 e tornano a casa con la prima sconfitta dell'anno.vPronostico di spettacolo confermato tra le 2 squadre al vertice, un primo quarto dove i maremmani -ben messi in campo- mostrano sicurezza e intensità 26-16.vNel secondo quarto il team di coach Ingenito allunga il divario con pregevole giro palla, difesa attenta e cinica scelta al tiro, come la bomba allo scadere di un ritrovato Zucchini in regia 41- 28. Si va al riposo lungo con i padroni di casa più carichi che mai, solidi, compatti e vogliosi di ben figurare davanti al pubblico accorso numeroso, Fiorentini storditi da un parziale che dice -17 ed il terzo quarto chiuso 61- 44 per i padroni di casa. Ultimo quarto di contenimento, meritata vittoria e primato in classifica.

Tutto il gruppo ha contribuito alla serata illuminata dai sorrisi di fine gara, con i tre Re magi - Casanova (top score 16 pti), Terrosi (15 pti) e Zucchini(15 pti) a indicare la via da seguire e gli altri a guadagnarsi minutaggio su intensità di gioco. In attesa del recupero di Conti Francesco e Bambini Matteo, coach Ingenito porta la PGR del Presidente Giannini in vetta della DR2, con la soddisfazione del tanto lavoro fatto e la consapevolezza di come sia determinante restare uniti. Prossimo appuntamento 19 dic ore 21,20 Pala Orlandi contro libero basket Siena.

PGR Team90 - Florence basket 70-56

Parziali 26/16-15/12, 20/16 -9/12

Tabellini: Ciacci 5, Barabesi 4, Casanova 16, Zucchini Zucchini 15, Perfetti 2, Franzese 12, Terrosi 15, Erman1,Rustici, Ginesi, Tinti, Draghetti.. Coach Ingenito