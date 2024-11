Basket Campionato Dr2 maschile Grosseto asfalta Affrico Firenze

Grosseto: Continua a convincere la truppa di coach Ingenito che davanti al pubblico di casa vince la sesta partita consecutiva. Primo quarto un po' sotto tono, ma chiuso in vantaggio 16 - 11. Nel secondo quarto i maremmani prendono le misure e impongono la loro intensità ai Fiorentini che subiscono il parziale 34-17.

In avvio di secondo tempo i biancorossi presidiano il campo con grande intensità difensiva, che non dà scampo agli ospiti 56- 27. Ultimo quarto con gioco corale che apre minutaggio ai più giovani e il debutto dell'under Tommaso Martinelli, autore di un canestro dalla media e buone giocate. Sesta vittoria consecutiva e coach Ingenito soddisfatto del gruppo e della concentrazione che i ragazzi mettono in campo. Da registrare il cambio in infermeria tra Tinti al rientro in campo e Lettieri al suo stop per le prossime settimane per recuperare da un infortunio alla mano. Grazie al numeroso pubblico, alla correttezza dei giocatori e alla buona conduzione arbitrale. Prossima partita in trasferta il 24 nov ore 20:30 a casa del Cus Siena.

Parziali 16/11-18/6 -22 /10 -14/ 12.

Tabellino PGR Tm90 - Affrico FI 70 - 39

Ciacci 9,Barabesi 8, Perfetti 7, Bambini 13, Zucchini 4, Franzese 8, Draghetti 3, Terrosi 13,Tinti 1. Casanova 2, Martinelli 2, Rustici. Coach L. Ingenito, vice J.Pedicelli.