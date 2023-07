Baseball, il Bbc Spirulina Becagli affronta la Palfinger Reggio allo Jannella

Grosseto: Turno casalingo per il Bbc Grosseto Spirulina Becagli che sfida sabato allo stadio Jannella (15,30 e 20,30) la Palfinger Reys Reggio Emilia, in un doppio confronto valido per la fase di Intergirone. Sul diamante di via della Repubblica si affronteranno le formazioni che guidano i gironi L e M della poule salvezza.



«Ci aspetta un buon avversario - sostiene Filippo Olivelli, direttore sportivo biancorosso – che, non a caso, occupa la prima posizione della classifica insieme all’Oltretorrente con il nostro stesso record di 8 vittorie e due sconfitte. Tra l’altro Reggio Emilia ha vinto due volte contro Rovigo, compagine contro la quale abbiamo perso gara1. La squadra ha voglia di conservare il primato che è riuscita a riconquistare sul diamante di Torino».

I reggiani hanno il loro punto di forza sul monte di lancio (2.68 di media, contro 2.79 del Grosseto) e questo lascia prevedere due incontri equilibrati dal basso punteggio, anche se i padroni di casa hanno qualcosa in più nel box di battuta, con una media di 303 (217 gli ospiti), con Barcelan e Martini sempre più decisivi con rendimenti che hanno toccato rispettivamente quota 452 e 413.

Sul monte di lancio saliranno inizialmente Federico Cozzolino (4-1, 2.50) e Luis Gonzalez (4-1, 1.66), che avranno come avversari Enrico Zanchi (2-2, 2.11) e Frank Madan (5-3, 1.40). Per il Grosseto pronti nel bullpen Carletti, Hidalgo e Noguera, arrivato a quattro vittorie e quattro salvezze. Nella compagine emiliana guidata da Pablo Abreu c’è anche un giocatore grossetano, di scuola Junior; Simone Alfinito Montecchi (273mb, 13pbc).





Il programma del turno di Intergirone.

Sabato 8 luglio : Tecnovap Verona – Farma Crocetta (ore 15.00 / 19.30); Spirulina Becagli Grosseto – Palfinger Reggio Emilia (ore 15.30 / 20.30)

Domenica 9 luglio : Longbridge 2000 – Ciemme Oltretorrente (ore 11.00 / 15.00); Itas Mutua Bsc Rovigo – Padule Baseball (ore 11.00 / 15.30); Ecotherm Brescia – Campidonico Torino (ore 11.30 / 15.30).

Classifica gir. L: Bbc Grosseto e Torino (8-2), .800; Rovigo (6-4), .600; Longbridge (4-6), .400; Verona (1-9), .100.

(foto Carlo Marcoaldi)