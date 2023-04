Sport Baseball: Esordio vincente per il Bbc Grosseto contro il Crocetta Parma 16 aprile 2023

Monia Tanganelli Grosseto. Si è conclusa con una vittoria per manifesta superiorità del Bbc Grosseto Spirulina Becagli il primo incontro contro la Farma Crocetta Parma. I ragazzi di Jairo Ramos, trascinati da Renzo Martini (4/4 con tre punti battuti a casa) hanno chiuso la prima gara del campionato in sette attacchi sul 10-0.

Gara due è stata invece sospesa per la pioggia nella parte bassa del secondo inning sullo 0-0, con il Grosseto che aveva due corridori in base e due eliminati. Rispetto alla gara del pomeriggio il manager Jairo Ramos ha schierato Tommaso Franceschelli all'esterno sinistro. Sul monte duello tra Luis Gonzalez e Yendis. Questo secondo confronto della prima giornata verrà recuperato il 20 maggio, nella settimana che precede l'inizio della poule scudetto.

Prossimo impegno del Bbc Spirulina Becagli sabato 22 aprile ore 15:30 ed alle 20:00 allo stadio Jannella contro il Bsc BIG MAT GROSSETO 1952. Bbc Grosseto Spirulina Becagli-Crocetta Parma 10-0 FARMA: Piazza 6 (0/3), Dentoni 7 (2/2), Gerali 3 (1/3), Gradali bd (1/3), Adorni 8 (1/2), Covati 2 (0/3), Francesco Marchesi 9 (0/3), Daniele Marchesi 5 (0/2), Silvestri 4 (0/3). Lanciatori Bigliardi, Bassi, Astorri.

SPIRULINA BECAGLI: Tomsjansen 8 (1/4), Chelli 9 (1/3), Martini 3 (4/4) (Franceschelli sb), Herrera 6 (1/3), Noguera 5 (1/3), Pizzoli 2 (1/4), Vaglio 4 (1/4), Biscontri bd (1/3), Sarrocco 7 (1/3).

Lanciatori Cozzolino, Carletti, Hidalgo.

ARBITRI: Morini e Menicucci.

PUNTI: Crocetta 000.000.0: 0 (4bv-3e); Grosseto 003.301.3: 10 (12-0e)

LANCIATORI: Bigliardi (p.) 3.1rl-4bv-4bb-2so, Bassi 3rl-8bv-2bb-0so, Astorri 0.1rl-0bv-1bb-1so; Cozzolino 4rl-1bv-1bb-3so, Carletti (v.) 2.2rl-3bv-2bb-2so, Hidalgo 0.1rl-0bv-0bb-1so. Nelle foto, il capitano Niccolò Biscontri e la squadra durante la presentazione al Lux Lounge Drink



