Baseball A1: San Marino si prende anche gara tre allo Jannella

Si chiude 6-0 in favore dei campioni d’Italia l’ultimo match contro il Big Mat Bsc



Grosseto: Tre partite che fanno ben sperare il Big Mat Bsc Grosseto. I biancorossi, guidati dal manager Stefano Cappuccini, nonostante non siano riusciti a imporsi contro la corrazzata San Marino, hanno dimostrato di saper stare sul palcoscenico della poule scudetto. I grossetani, che hanno ceduto il passo per 6-0 in gara tre allo stadio Roberto Jannella, hanno lottato in ogni inning, dando l’impressione di essere sempre in partita e propositivi. L’andamento della gara ha visto i campioni d’Italia siglare i primi due punti nella quarta ripresa, per poi portarsi sul definitivo 6-0 nel sesto inning.

Nella prossima giornata il Big Mat Bsc Grosseto osserverà il turno di riposo, preparandosi per la trasferta della settimana successiva di Bologna.

foto N. Lettieri