Bartalini: "Manteniamo alta l’attenzione sull’Ospedale di Castel del Piano"

Castel del Piano: «Manteniamo alta l’attenzione sull’Ospedale di Castel del Piano così come abbiamo sempre fatto nei precedenti 5 anni di amministrazione» afferma Michele Bartalini capogruppo del gruppo consiliare di opposizione del Comune di Castel del Piano Michele Bartalini sindaco «poiché, vista la sua importanza per tutto il territorio amiatino, va tutelato e rinforzato a prescindere da ogni colore politico. Proprio per tale motivo, siamo rimasti profondamente dispiaciuti e amareggiati nell’aver appreso che il 10 Luglio sono state respinte da parte della Regione le proposte di risoluzione (n.349 e n.350) avanzate in consiglio regionale dalla Lega, che prevedevano l’impegno da parte del Presidente della Regione e della Giunta ad attivarsi per l’immediato ripristino del macchinario della plasmaferesi e per l’aumento del personale infermieristico ed OSS dell’Ospedale di Castel del Piano, viste anche le promesse dello stesso Presidente della Regione venuto in visita al nostro nosocomio».

«Siamo molto preoccupati da questa scelta scellerata - prosegue il capogruppo Michele Bartalini - ormai dal 2003 il nostro ospedale è periodicamente colpito e depotenziato. Siamo stanchi di vedere il completo disinteressamento e così come abbiamo combattuto nei precedenti 5 anni di amministrazione, continueremo a farlo adesso. Per tale motivo abbiamo deciso di presentare due mozioni in consiglio comunale, che ci auguriamo siano accolte con piacere dalla maggioranza, che impegnano il nostro Sindaco e la Giunta a farsi portavoce con la Regione affinché essa riveda le proprie posizioni assunte e sia finalmente considerata l’importanza dell’ospedale di Castel del Piano: non si può essere attendisti o accordanti quando si parla di sanità, ma dobbiamo essere protagonisti, uniti e collaborativi sul punto, affinché finalmente siano assunte scelte positive per il nostro presidio ospedaliero».

«Abbiamo contestualmente richiesto al Sindaco e alla Giunta anche che si attivino per prevedere il potenziamento dell’organico dell’unità operativa semplice di geriatria che ad oggi conta un solo medico e che sia finalmente trovata una soluzione per la tanto promessa aria condizionata in una parte del reparto di degenza medica che ad oggi ancora manca. Questi sono soltanto alcuni dei temi da affrontare quando si parla del nostro presidio ospedaliero per cui continueremo a farci portavoce e a combattere per tutelarlo così come merita» conclude Michele Bartalini capogruppo del gruppo consiliare Michele Bartalini sindaco.