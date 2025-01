Bando Bucalossi: un nuovo ecografo portatile per La Farfalla, donato dal Comune di Grosseto

Grosseto: L’Associazione La Farfalla, da anni impegnata nel supporto ai malati oncologici e nelle cure palliative, continua a rafforzare il suo impegno con iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. Accanto al sostegno sanitario, psicologico e sociale offerto ai pazienti e alle loro famiglie, l’associazione si dedica anche alla promozione di stili di vita sani e alla diagnosi precoce delle malattie oncologiche.

Grazie a un contributo del valore complessivo di circa 13mila euro, di cui 10mila euro provenienti dal bando Bucalossi e 3mila euro cofinanziati, l’organizzazione potrà dotarsi di un ecografo portatile. Questo strumento sarà fondamentale per effettuare screening sia nella sede di Grosseto, sia nelle frazioni sprovviste di ambulatori, oltre che a domicilio per le persone con difficoltà motorie o impossibilitate a spostarsi.

Questo importante intervento si inserisce all’interno di un quadro più ampio di supporto offerto dal bando Bucalossi, che nell’ultimo anno ha stanziato oltre 436mila euro per sostenere le associazioni locali in interventi riconducibili alle opere di urbanizzazione secondaria. In particolare, i fondi destinati alle attività sanitarie hanno consentito all’associazione di ampliare i propri strumenti a favore della prevenzione e del benessere della comunità.

Oltre all’acquisto dell’ecografo, sempre grazie allo stesso bando dello scorso anno, l’associazione ha potuto realizzare pergole allestite per tre dei cinque appartamenti autonomi situati nella struttura di Grosseto. Nell’occasione, è stata inaugurata anche una nuova pergola donata da terzi, che arricchisce ulteriormente uno degli appartamenti disponibili nella struttura. Questi interventi confermano l’attenzione e la sinergia tra l’Amministrazione comunale, le associazioni del territorio e la solidarietà dei privati.

“La donazione dell’ecografo portatile e gli interventi realizzati negli appartamenti di La Farfalla dimostrano quanto sia importante la collaborazione tra il Comune, il tessuto associativo e i privati cittadini per migliorare la qualità della vita di chi affronta momenti di difficoltà – dichiarano congiuntamente il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio Simona Rusconi –. Siamo orgogliosi di sostenere realtà come La Farfalla, che ogni giorno si dedicano con impegno alla cura e alla prevenzione, rappresentando un vero punto di riferimento per la comunità”.