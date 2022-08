Bandabardò e Cisco in concerto a Castiglione della Pescaia

Lunedì 22 agosto il tour “Non fa paura” arriva sulla spiaggetta della darsena per uno spettacolo unico con le luci del tramonto. Tutte le informazioni utili per gli spettatori



Castiglione della Pescaia: Castiglione della Pescaia è in fermento per l’arrivo di Bandabardò e Cisco. Lunedì 22 agosto, alle 19.30, alla spiaggetta della Darsena è in programma il concerto evento al tramonto.

Per il pubblico, atteso numeroso per godersi lo spettacolo in un luogo suggestivo tra il mare e la Diaccia Botrona, ci sono una serie di informazioni utili da conoscere. L’accesso alla spiaggia, luogo del concerto, potrà avvenire dalle 17, dall’entrata di via del Maestrale. All’interno dell’area saranno presenti alcuni stand per poter acquistare bevande (non sarà, infatti, consentito, per motivi di sicurezza, accedere con bottiglie e altri contenitori di liquidi), oltre ai servizi igienici, al cordone sanitario e ai mezzi di soccorso.





Gli spettatori potranno lasciare i loro mezzi nei diversi parcheggi disponibili a Castiglione: all’area di sosta via Ponte Giorgini (zona del mercato settimanale), di via Orsa Maggiore, al parcheggio di via della Casa rossa Ximenes e, per chi arriva da Marina di Grosseto, nell’area di sosta nella pineta di Selene e in piazza Lampedusa.

Il concerto, che inizierà alle 19.30 con le prime luci del tramonto, è una tappa del “Non fa paura” tour, che unisce due grandi nomi della musica italiana. La Bandabardò e Cisco, al secolo Stefano Bellotti, voce storica dei Modena City Ramblers, proporranno al pubblico anche alcuni tra i loro successi più noti oltre agli inediti contenuti nell’omonimo disco.