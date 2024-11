Balestra Antica Manesca, assegnati i titoli tricolore

All’ombra del cippo di Monteaperti Leonardo Marchi si laurea Campione d’Italia per i Paggi. Donella Bernini vincce tra le donne, Stefano Rossi oro per gli Uomini

Monteaperti: All’ombra del cippo di Monteaperti, il monumento piramidale che commemora la battaglia combattuta nei territori circostanti il 4 settembre 1260 tra le truppe ghibelline capeggiate da Siena e quelle guelfe capeggiate da Firenze, si è svolta la finale del Campionato italiano indoor di balestra antica manesca, un evento che ha unito atleti e appassionati nella celebrazione di questa antica disciplina che figura tra le specialità della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.





L’evento, organizzato dall’Asd G.S. Casetta Monteaperti e il gruppo Balestrieri Monteaperti 1260, ha visto la partecipazione di 31 tiratori nelle categorie paggi, donne e uomini.

Tra i vincitori si sono distinti Leonardo Marchi (Monteaperti 1260) per la categoria Paggi. Dietro di lui Elena Cecconi (Manipolo Mercenario Valtiberino”.

Donella Bernini si è invece confermata campionessa tra le Donne, dopo aver conquistato il titolo tricolore già nel 2023. Seconde classificate, a pari merito, Cinzia Pifferi e Donatella Lorenzetti.

Tra gli uomini Stefano Rossi si laurea nuovo campione davanti al compagno di squadra Roberto Giudici (entrambi Monteaperti 1260). Terzo posto per Giuliano Burattino (compagnia Porta Rocca).

La finale ha rappresentato un momento di forte competizione e di condivisione, in cui sport e tradizione si sono fusi nell'atmosfera storica di Monteaperti.

Presente all’evento una nutrita delegazione della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali rappresentata dal consigliere federale Simone Rosolini, dal segretario generale, Sergio Manganelli, e dalla segretaria Katia Di Nardo. Per il Comune di Castelnuovo Berardenga, che ha patrocinato l’iniziativa, è intervenuto l’assessore allo Sport, Cesare Francini.

“La finale del Campionato italiano di balestra antica manesca ha rappresentato per la grande famiglia della Figest un momento prezioso di valorizzazione delle tradizioni storiche italiane e di aggregazione sociale, dove sport e cultura sono tornate a fondersi – ha sottolineato il presidente nazionale della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, Enzo Casadidio, che ha aggiunto - Siamo orgogliosi del successo di questa edizione e della passione dimostrata dagli atleti e dagli spettatori. Un plauso speciale va a Monteaperti 1260 e a tutti coloro che hanno collaborato per realizzare questa iniziativa in un luogo così simbolico. Un ringraziamento poi a tutti i gruppi balestrieri che hanno partecipato al Campionato: Compagnia Porta Rocca, Manipolo Mercenario Valtiberino, La Fionda Floriano e Monteaperti 1260”.

Con questa competizione, la Figest rinnova l’impegno a promuovere i giochi storici e tradizionali come strumenti di inclusione e diffusione del patrimonio culturale italiano. I gruppi partecipanti danno ora appuntamento alla prossima edizione del Campionato, pronti a rivivere emozioni uniche e a tramandare questa affascinante tradizione.