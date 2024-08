Azione Grosseto: "Contributo consortile 2024 con scadenza agosto una vera beffa"

Grosseto: "Pagare imposte e tasse è un dovere, ma non si deve mettere in difficoltà i contribuenti che ad agosto vanno normalmente in ferie; il che trasforma tutto in una tragica e surreale sfida a chi riesce a pagare in tempo e senza le minacciate "attivazioni della procedura di riscossione tramite cartella di pagamento della Agenzia delle Entrate-Riscossione, con relativo aggravio dei costi a carico del contribuente". E' questo un atto di vera e propria intimidazione al contribuente quello compiuto quest'anno dal CONSORZIO BONIFICA 6 TOSCANA SUD per i cittadini grossetani; consorzio stesso che ha inviato le bollette del CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2024 proprio a partire da agosto e con scadenza tassativa del pagamento nello stesso mese, il 20 agosto. Noi di AZIONE abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di malcontento dai cittadini, tanti dei quali, invece inconsapevoli ed ancora in ferie, troveranno l'amara sorpresa nella cassetta postale al ritorno, con il rischio di dover pagare a scadenza ormai avvenuta", così apre una nota di Azione Grosseto.



"E pensare che quest'anno, per la prima volta, nel mese di agosto, l'Agenzia delle Entrate non potrà contattare i cittadini: dal 1°al 31 agosto 2024 il Fisco, "salvo casi di indifferibilità e urgenza, non potrà inviare comunicazioni e inviti al contribuente", come il governo Meloni aveva stabilito nei mesi scorsi e l'Agenzia aveva dettagliato in una circolare. In più, come previsto già dal 2016, dal 1° agosto al 4 settembre 2024 sono anche sospesi diversi pagamenti che normalmente hanno un termine di trenta giorni. Purtroppo l'Italia è un paese che sempre di più conferma un grave deficit causato dall' atavica burocrazia illiberale che ne ferma la crescita, e seppure tardivamente si tenti di porre rimedio, c'è chi imperterrito si adopera nel non porre adeguata soluzione a ciò e cambiare rotta definitivamente. AZIONE chiede quindi al CONSORZIO BONIFICA 6 TOSCANA SUD nelle persone del Presidente Fabio Bellacchi e del Direttore Fabio Zappalorti , non solo adeguate spiegazioni e giustificazioni, ma come vogliano doverosamente e prontamente intervenire per risolvere il disagio creato ai cittadini di Grosseto, non solo per il presente, ma anche programmaticamente affinché la cosa non si ripeta mai più in futuro", termina il Comitato comunale AZIONE GROSSETO