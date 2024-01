AZIONE: "Bene l'ok unanime al Consorzio per la Laguna di Orbetello"

Grosseto: “Grande soddisfazione per l’approvazione all’unanimità, in Commissione Ambiente alla Camera, del testo base con le disposizioni per la salvaguardia della laguna di Orbetello, che prevede l’istituzione di un apposito consorzio. Si tratta di segnale forte di attenzione verso un ecosistema tanto bello quanto fragile, rimasto per troppo tempo dimenticato e senza le necessarie tutele”. Lo dichiara Daniela Ruffino, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe in Commissione Ambiente alla Camera.

“Ora – aggiunge l'On. Ruffino – occorre garantire, al Consorzio che gestirà la laguna, le risorse e gli strumenti per poter intervenire efficacemente sulle tante attività di ricerca, di bonifica, di manutenzione necessarie per la salvaguardia del territorio. Non potrà più essere trascurato il problema delle alghe. Ci aspettiamo perciò dal governo concretezza e serietà, la stessa serietà con cui Azione si è mobilitata a livello territoriale a tutela della laguna. Le preoccupazioni della comunità di Orbetello vanno recepite e tradotte in fatti, in iniziative concrete, in grado di assicurare la piena valorizzazione di un bene faro della Maremma e della Toscana, invidiato anche da altre regioni. Io come capogruppo di Azione-Per-Renew Europe in commissione Ambiente starò attenta affinché il percorso avviato oggi venga portato a termine”.

Soddisfazione anche da parte di Francesco Grassi, Segretario Provinciale di Azione e Luca Aldi Responsabile del Comune di Orbetello. "Esprimiamo grande soddisfazione per l'approvazione all'unanimità della proposta di legge sulla Laguna. Ci rassicura sapere di poter contare direttamente sulla disponibilità dell'Onorevole Ruffino che abbiamo incontrato ieri ; con lei vigileremo ancora più da vicino, affinché la proposta di legge non rimanga solo una bella promessa. La palla adesso è in mano al Governo, che ci auguriamo mantenga l'impegno".