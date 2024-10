Attualità Avviso pubblico per la concessione temporanea di un terreno comunale 21 ottobre 2024

Il Comune concede 11 piante di olivo per la raccolta: le domande devono arrivare entro venerdì 25 ottobre

Scarlino: Il Comune di Scarlino comunica l'apertura di un avviso per l'affidamento temporaneo di un terreno di proprietà comunale di 1.200 mq. L'area che si trova nel capoluogo, comprende circa 11 piante di olivo. La concessione avrà una durata di 60 giorni a partire dalla data di aggiudicazione definitiva. Il soggetto aggiudicatario dovrà rispettare le seguenti condizioni: eseguire la pulizia dell’area prima della riconsegna, smaltire i materiali di risulta delle operazioni di raccolta e pulizia al centro di raccolta comunale in località La Pieve. Il canone è fissato a 1 euro per pianta per l'intero periodo di concessione. Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità stabilite nell'accordo che sarà sottoscritto tra le parti. Le richieste di partecipazione dovranno essere presentate all'ufficio Protocollo del Comune di Scarlino, indirizzate a "Comune di Scarlino, via Martiri D’Istia 1 – Ufficio Patrimonio" e dovranno includere le generalità del richiedente e una copia del documento di riconoscimento valido. Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 12 di venerdì 25 ottobre 2024. In caso di più richieste concorrenti, il Comune procederà a una gara in aumento tra i soggetti interessati, a partire dalla base d'asta. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio Patrimonio del Comune di Scarlino. Seguici



