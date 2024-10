Attualità Avviso pubblico, comune Cecina cerca operatore per pista di pattinaggio su ghiaccio 4 ottobre 2024

Cecina: Si informa che il Comune di Cecina ha pubblicato un avviso finalizzato ad individuare un operatore dello spettacolo viaggiante interessato ad installare una pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza Iori o in piazza Nilde Iotti a Cecina durante il periodo invernale, dal mese di dicembre 2024 fino massimo al mese di febbraio 2025. I soggetti interessati devono far pervenire le proprie istanze all'ufficio protocollo del Comune in piazza Carducci n. 30 a Cecina, mediante consegna a mano o al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.cecina.li.it, entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 10 ottobre. Maggiori info sul sito dell’Ente, sezione Amministrazione trasparente. foto di repertorio

