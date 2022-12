Avviso di mobilità volontaria per un posto di istruttore direttivo amministrativo

Grosseto: Da oggi, martedì 6 dicembre, è possibile partecipare all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di “istruttore direttivo amministrativo” cat. D CCNL comparto funzioni locali da assegnare al settore programmazione economica – servizio finanziario. Sarà possibile inviare la propria candidatura attraverso la piattaforma online fino al 22 dicembre alle ore 12. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata unicamente per via telematica attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o in alternativa la Carta d’identità elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), compilando l’apposito modulo elettronico attraverso la piattaforma digitale alla quale si accede cliccando sul link seguente:



https://new.comune.grosseto.it/web/avviso-di-mobilita-esterna-volontaria-ex-art-30-del-d-lgs-n-165-2001-per-la-copertura-di-n-1-posto-a-tempo-pieno-e-indeterminato-di-istruttore-direttivo-amministrativo-cat-d-cc/

Il candidato può richiedere assistenza per l’inserimento online della domanda di concorso attraverso il modulo d’inserimento online della domanda, cliccando in alto a destra “Hai bisogno di aiuto?”. Tale servizio di assistenza verrà assicurato fino alle ore 10:00 del giorno di scadenza. La compilazione online della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24.