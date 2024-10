Avvicendamento al comando dei vigili del fuoco di Grosseto. Arriva l’ingegner Roberto Bonfiglio

Grosseto: Avvicendamento al comando dei vigili del fuoco di Grosseto. Dal 30 Settembre 2024 l’ingegner Roberto Bonfiglio è il nuovo Comandante e prende il posto di Pietro Vincenzo Raschillà, promosso a Comandante di Livorno.

L’Ing. Roberto Bonfiglio consegue la laurea magistrale in Ingegneria dei Materiali (vecchio ordinamento) con il massimo dei voti. Subito dopo la laurea svolge la funzione di ricercatore presso il CNR, occupandosi di progettazione e sviluppo di celle a combustibile a ossido solido (SOFC).





Continua l’attività di studio conseguendo il dottorato di ricerca XXIX° ciclo in Ingegneria e Chimica dei Materiali. Dal 28/04/2006, risultato vincitore di concorso pubblico per funzionario direttivo dei vigili del fuoco, viene inizialmente assegnato presso il comando di Verbania e dal 2011 trasferito presso il Comando di Grosseto, ove dal 2016 la funzione di vice comandante. Nel Febbraio 2017 discute la tesi di Master Universitario Internazionale di primo livello mentre nel mese di Marzo 2019 discute la tesi di la tesi di Master Universitario Internazionale di secondo livello in Protection against CBRN threats presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, entrambi conseguiti con il massimo dei voti.

Analista di rischio, ha svolto diverse istruttorie in ambito Seveso, e numerose visite ispettive per il controllo del S.G.S., facendo parte, nel corso della carriera, del comitato tecnico regionale Piemonte, Toscana e Sardegna. Ha partecipato a diverse emergenze nazionali dal 2006 ad oggi tra cui:

• Il terremoto e L’aquila del 2009, ove è stato insignito della benemerenza di protezione civile;

• Alluvione dello Spezzino e della Lunigiana del 25 ottobre 2011;

• Emergenza Motonave Costa Concordia 2012 ove è stato insignito della benemerenza di protezione civile;

• Emergenza neve Sorano – Pitigliano (GR) del 10/02/2012;

• Sisma Emilia 2012 del 20/05/2012;

• Sisma Lunigiana del 21/06/2013;

• Sisma Italia centrale del 24/08/2016;

• Sisma Barberino del Mugello del 09/12/2019;

• Incendio del Montiferru (Oristano) Luglio-Agosto 2021 ove ha svolto le funzioni di direttore tecnico dei soccorsi.

• Microcalamità Maltempo Arezzo 3-11 novembre 2023;

Con D.P.R. in data 27 Dicembre 2019 è stato insignito della distinzione onorifica di CAVALIERE dell’ordine “Al merito della Repubblica Italiana”. E’ autore di oltre 40 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali. E’ promosso dirigente con decorrenza 01/01/2020 ed assegnato come Comandante di Oristano a far data dal 14/12/2020. Dal 19/12/2022 è Comandato a dirigere il Comando di Arezzo, incarico mantenuto sino al 29/09/2024 “Nell’assumere la direzione del Comando dei vigili del fuoco di Grosseto desidero rivolgere il mio saluto più cordiale a tutto il personale del Comando, con il quale, già nel passato ho instaurato un ottimo e sincero rapporto umano oltre che di proficua collaborazione professionale. Sono consapevole dell’impegno gravoso che mi attende e che affronterò con entusiasmo, trasparenza, responsabilità, improntando la mia gestione agli indirizzi dell’Amministrazione, favorendo il confronto e la necessaria collaborazione che deve caratterizzare la macchina pubblica, nel segno della continuità su tutte le valide iniziative promosse e valorizzando tutte le risorse umane disponibili nel rispetto dei ruoli e delle funzioni, con l’obiettivo di fornire al cittadino-utente un servizio efficace e sempre più efficiente. Ritengo che pubblica amministrazione debba essere un esempio di efficacia ed efficienza, ed a tale scopo il dirigente pubblico rappresenta il perno attraverso il quale tali obiettivi possano realizzarsi, sapendo di poter contare sia sul riconosciuto e straordinario spirito di servizio che sulla professionalità di tutto il personale del Comando di Grosseto”.