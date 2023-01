Finanza Autotrasporto, bonus patenti: dal 13 febbraio attiva la piattaforma 31 gennaio 2023

Redazione Il settore trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto è a disposizione per informazioni e assistenza

Grosseto: Dal 6 febbraio per le autoscuole e dal 13 febbraio per gli utenti, sarà attiva la piattaforma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per richiedere il bonus patente autotrasporto. Il bonus permette di ottenere incentivi a giovani tra i diciotto e trentacinque anni che vogliono conseguire la patente o le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all’esercizio dell’attività di autotrasporto di persone e di merci. Per informazioni e assistenza Gianluigi Ferrara — Responsabile Settore Trasporti di Confartigianato Imprese Grosseto 0564419606 | gianluigi.ferrara@artigianigr.it.

