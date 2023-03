Auto fuoristrada, la donna al volante rimane incastrata

Civitella Paganico: I mezzi di soccorso del 118 della Asl Toscana sud est sono stati chiamati per un incidente stradale che si è verificato alle ore 10:35 sulla Strada Provinciale 64 a Civitella Paganico.

Un auto è uscita fuori strada con una persona rimasta incastrata all’interno. La paziente, una donna di 66 anni, è stata estratta dai Vigili del Fuoco e trasportata in codice 2 all’ospedale di Grosseto con ambulanza della Misericordia India di Paganico. Sul posto anche i Carabinieri. In un primo tempo era stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso che non è però servito.