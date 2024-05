Torna Bimbinbici a Follonica

Follonica: Torna BIMBIMBICI a Follonica, la città del golfo ospiterà sabato 25 maggio dalle ore 14:00, in Piazza Guerrazzi la manifestazione dedicata da FIAB Italia ai bambini e alla loro voglia di muoversi sicuri.



Organizzata dal Comune di Follonica in collaborazione con Fiab Grosseto Ciclabile e l’Associazione Aman, l’edizione 2024 di Bimbimbici a Follonica si terrà nel corso di #CORRINPIAZZA.

L’appuntamento per le bambine ed i bambini di Follonica è in piazza Guerrazzi (piazza a mare) dove, dalle ore 14,00 potranno cimentarsi con le proprie biciclette, all’interno di un circuito didattico che riproduce l’ambiente urbano, con birilli, segnali stradali e precedenze. Alcune bici e caschetti saranno disponibili gratuitamente presso la postazione Fiab.

Alle ore 16,30 i piccoli “eroi” di Bimbimbici si trasformeranno in “supereroi” diventando messaggeri di solidarietà partecipando, con le loro biciclettine colorate ad una pedalata solidale che, attraverso un percorso cittadino di circa 3 km, arriverà in Piazza Guerrazzi dove “Aman Associazione Culturale e di Promozione sociale” li attenderà per la premiazione di gadgets di CORRICOMEPUOI, camminata corsa a passo libero che si terrà Domenica 26 Maggio, volta a sensibilizzare le attività educative, ricreative e di sostegno che Aman svolge a favore di soggetti in stato di disabilità.

Le preiscrizioni (gratuite) a Bimbimbici Follonica 2024 sono già aperte, e in pochi clic è già possibile per genitori e accompagnatori, comunicare per via telematica l’adesione propria e quella dei loro bambini e bambine all’iniziativa, risparmiando tempo e carta stampata. Un altro piccolo gesto per contribuire a far crescere i nostri figli in un mondo migliore.