Verso le Amministrative. Iniziativa di Cinzia Pieraccini su "Lo sviluppo del commercio"

Castel del Piano: «Abbiamo idee e proposte per il sistema commerciale di Castel del Piano e dei nostri paesi. Le confronteremo - dichiara la candidata Sindaco Cinzia Pieraccini - e verificheremo direttamente con i commercianti in un incontro di lavoro utile allo sviluppo delle nostre comunità che si svolgerà il prossimo giovedì, 16 maggio, alle 21:30 nella sede elettorale di Corso Nasini.



Siamo convinti che il Comune sul commercio non debba essere inerte (come è stato fino ad oggi) in attesa dell'evoluzione spontanea dell'economia locale. Serve un patto tra pubblico e privato in cui sia chiaro il ruolo dell’Amministrazione Comunale. Le imprese hanno un know how e una capacità di stare sul mercato acquisita negli anni. Il Comune deve essere quel punto di riferimento di medio livello che fa da anello di congiunzione tra gli imprenditori e i livelli amministrativi superiori

Vogliamo, far nascere a Castel del Piano un polo formativo a servizio delle imprese e deve essere eliminato il gap digitale oggi non più concepibile di cui soffriamo mettendo in opera una moderna rete di fibra

E poi pulizia e decoro devono essere una priorità nella gestione dei nostri spazi pubblici, in questo è necessario essere chiari. Per affermarne l'importanza prevediamo di dedicare una delega di giunta proprio al decoro e agli spazi vuoti che serva a intervenire sulla riduzione del disagio e al dilagare degli spazi non presidiati. Uno dei compiti primari dell'assessorato sarà avviare una verifica dell'efficacia del servizio di Sei Toscana, prevedere una seria programmazione per lo sfalcio dell'erba con un piano annuale fatto di numeri, tempi e persone e riprogettare il piano dello spazzamento, la gestione dello svuotamento dei cestini e individuare soluzioni definitive per eliminare il problema dei piccioni (sterilizzazione/distrattori).

Corso Nasini è sempre stato il cuore del commercio ciolo perché ci sono sempre state le botteghe. Dobbiamo ritornare a quel modello e lo possiamo fare ricollocando al centro della progettazione amministrativa anche il Centro Storico e i viali

Lo faremo garantendo un sostegno a chi intenderà riaprire un’attività nel Centro Storico attraverso contributi per l’affitto e abbattimento tariffa TARI e avviando un piano di manutenzione e rifacimento del selciato del centro storico e dei marciapiedi.

Per garantire tutto questo servono risorse e saremo attenti nell'entrare e sfruttare gli strumenti per intercettare i fondi dedicati al commercio e alla riprogettazione dell’immagine delle nostre vie, quelle del centro principale e quelle dei paesi. Le vetrine sono la nostra vetrina per chi viene in visita e per chi ci vive e meritano il giusto supporto da parte del Comune».