Ambiente Attività illecite ciclo rifiuti, Rossi (FDI): Approvata in Aula Commissione Inchiesta 1 febbraio 2023

1 febbraio 2023 133

133

Redazione Roma: “Oggi la Camera dei Deputati ha approvato l’istituzione di una commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite legate al ciclo dei rifiuti e altri illeciti agroalimentari e ambientali”, così l’On.le Fabrizio Rossi, deputato di Fratelli d’Italia e membro della commissione Ambiente della Camera.

“Tramite questa commissione d’inchiesta che ha tra i propri compiti quello di compiere a fini conoscitivi, sopralluoghi o visite presso l’impianti che si occupano del ciclo dei rifiuti e attività connesse, si da mandato di verificare che tutto funzioni secondo le normative di legge. Tra queste anche quella riguardante le ceneri e i rifiuti conciari classificati “Keu”, che riguardano alcune zone della Toscana”. E’ quanto afferma l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana e membro dell’Ottava commissione Ambiente della Camera dei Deputati.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Ambiente Attività illecite ciclo rifiuti, Rossi (FDI): Approvata in Aula Commissione Inchiesta Attività illecite ciclo rifiuti, Rossi (FDI): Approvata in Aula Commissione Inchiesta 2023-02-01T18:06:00+01:00 187 it Attività illecite ciclo rifiuti, Fabrizio Rossi (FDI): “Approvata in Aula Commissione d’Inchiesta” PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-On-Fabrizio-Rossi-commissione-parlamentare.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-On-Fabrizio-Rossi-commissione-parlamentare.jpg Maremma News Roma, Wed, 01 Feb 2023 18:06:00 GMT