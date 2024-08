Atti vandalici. Un brutto risveglio ieri sulla spiaggia del Circolo Nautico Maremma

Al momento di preparare le barche per la consueta giornata di Scuola Vela, l’amara scoperta: tutte le imbarcazioni della scuola sono state danneggiate nottetempo dai vandali, rendendo così impossibile svolgere la giornata in programma.



Grosseto: La particolarità dell’atto vandalico però è stata quella di essere stato compiuto da delle “mani esperte”, in quanto in tutte le 15 imbarcazioni presenti sulla spiaggia sono stati spezzati e piegati i supporti dei timoni, un atto mirato che poteva essere compiuto solamente da chi in qualche modo conosce la materia, e che ha colpito solamente le imbarcazioni della Scuola Vela, lasciando invece intatte le derive dei soci che sono presenti sulla spiaggia per partecipare agli allenamenti ed alle varie manifestazioni veliche che il CNM quotidianamente organizza sulla spiaggia.

Dopo lo sconforto iniziale, tutti i ragazzi del Circolo si sono adoperati per rimediare alla situazione, alcune parti sono state riparate, altre sostituite per poter quanto prima ricominciare l’attività di Scuola Vela sulla spiaggia anche se in forma ridotta.

“Tanti sacrifici, sfortunatamente sfociati in lacrime di rabbia da part dei ragazzi della scuola – dichiara il presidente Marraccini – increduli tutti nel vedere un’azione decisamente effettuata da mani esperte. Il Circolo Nautico Maremma e tutti i suoi collaboratori si guarda intorno e non riesce ad immaginare il perché di tanta cattiveria, di tanto disprezzo di fronte a chi si dedica quotidianamente alla crescita ed all’educazione delle nuove generazioni. “

La denuncia è stata presentata ai Carabinieri della Stazione di Marina di Grosseto.