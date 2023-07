Finanza Attenzione per utenti e lavoratori, la Cisl denuncia disagi e code in uffici postali 12 luglio 2023

Claudia Fiornovelli: “Poco personale e impianti di raffreddamento inadeguati creano tensioni tra i cittadini e stress per il personale”.

Grosseto: “Siamo da poco entrati nel periodo estivo e già si evidenziano problematiche agli sportelli postali”. A denunciare i disagi che cittadini e operatori incontrano tutti i giorni è Claudia Fiornovelli, segretaria generale della Cisl Slp Grosseto. “La situazione nella provincia di Grosseto, con i suoi numerosi uffici mono-unità e un territorio vastissimo, è al collasso. Nonostante le assunzioni che hanno fatto seguito agli accordi nazionali sulle politiche attive, il settore opera in un contesto di oggettiva e cronica difficoltà, anche a causa degli esodi e dei pensionamenti che hanno interessato tutto il territorio”. La Cisl Slp denuncia anche l’inadeguatezza di molti impianti di raffreddamento e condizionamento che, anche “… anche se prontamente risolti dell’azienda – dice Fiornovelli – non aiutano il poco personale presente nello svolgimento del lavoro. La situazione di disagio, dovuta alle attese e ai disservizi che in alcuni uffici postali i cittadini vivono, rendono difficili anche i rapporti con il personale, dando origine a diverbi e tensioni che generano stress tra i dipendenti”. Per questo motivo, la Cisl Slp chiede maggiore attenzione a Poste Italiane nei confronti dei lavoratori: “Per evitare che ogni anno, in particolari periodi, le condizioni di lavoro si complichino a discapito del clima interno e dei servizi ai cittadini”.

