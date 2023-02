Atletica: tanti piazzamenti delle staffette biancorosse nel cross

Nei campionati regionali a Fucecchio, quarta la 3x1000 ragazzi



Grosseto: Quattro volte nei primi cinque ai campionati toscani di staffette di corsa campestre. Sui prati di Fucecchio, l’Atletica Grosseto Banca Tema piazza al quarto posto la 3x1000 under 14 con Yuri Fè, Giorgio Laganga e Tommaso Duchini, ai piedi del podio nella gara vinta dall’Atletica Livorno. Finiscono invece in quinta posizione gli atleti del team assoluto composto da Alessandro Duchini, Jacopo Boscarini, Salvatore Sbordone e Davide Catalano, ma è quinta anche la formazione cadette nella 3x1000 con Aurora Funghi, Alba Fabiani Marraccini e Sabrina Landini, come al maschile Pietro Colombo, Giacomo Casini e Federico Lubrano nella gara under 16.





Tra gli altri risultati, il dodicesimo posto di Zoe Chirico Merlini, Laura Valeri e Irene Tonelli nella categoria ragazze e anche di Stefano Avanzati, Matteo Calvano, Tommaso Santilli e Adriano Micheli nella prova assoluta, mentre chiudono decimi tra i cadetti Gabriele D’Amico, Filippo Bonucci e Niccolò Sonnini, seguiti dal 14° posto di Mattia Farini, Matteo Santilli, Tommaso Saccocci e dal 36° di Leonardo Figara, Leonardo Puccillo e Leonardo Baldi, invece 22° posto al femminile per Emilia Fani, Anna Carotti e Matilde Di Monaco.

A Marina di Carrara, nell’ultima manifestazintessone indoor della stagione, esordio da cadetto nel salto in alto di Anselme Faragli che è secondo alla quota di 1.71 davanti a Daniel Dante Merli, quarto con 1.63, e Marco Ciampana, sedicesimo a 1.40. Nell’alto femminile seconda Vittoria Monaci con un salto a 1.41, Vittoria Delmirani quarta con 1.38 e Francesca Carresi nona con 1.20. Sui 200 metri 30”17 per Margherita Breschi e 31”16 per Chiara Covitto.