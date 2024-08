Sport Atletica Paralimpica, iniziati i Giochi Parigi 2024: Azzurri in gara da domani allo Stade de France 29 agosto 2024

29 agosto 2024 113

113 Stampa

Redazione

Ambra Sabatini ha aperto la sfilata della delegazione italiana sventolando il tricolore a Place de la Concorde. Domani Arjola Dedaj la prima italiana in gara allo Stade de France

Roma: Nella serata di ieri 28 agosto, la Cerimonia di apertura andata in scena a Place de la Concorde ha dato ufficialmente inizio ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024. Sotto il grandioso gioco di luci della capitale transalpina, la delegazione italiana ha sfilato guidata dai due portabandiera Ambra Sabatini e Luca Mazzone sotto gli occhi di 65mila spettatori, pronti ad accogliere i 4400 atleti che nei prossimi undici giorni gareggeranno in rappresentanza di 184 Paesi. Nella piazza simbolo della Rivoluzione francese, i discorsi del Presidente del Comitato Organizzatore Tony Estanguet e del Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale Andrew Parsons hanno sottolineato l’importanza delle Paralimpiadi parigine per portare un’ulteriore rivoluzione culturale e sportiva, alla presenza del Presidente francese Emanuel Macron che ha dichiarato ufficialmente aperti i XVII Giochi Paralimpici. Allo Stade de France, la delegazione italiana sarà impegnata a partire dalla giornata di domani 30 agosto, con Arjola Dedaj in gara nella finale del salto in lungo T11 insieme alla propria guida Alessandro Galbiati. La saltatrice italiana arriva a Parigi reduce dal quarto posto mondiale a Kobe nel mese di maggio e intenzionata a migliorare il proprio miglior piazzamento ai Giochi, fatto segnare a Rio 2016 dove si classificò sesta.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Atletica Paralimpica, iniziati i Giochi Parigi 2024: Azzurri in gara da domani allo Stade de France Atletica Paralimpica, iniziati i Giochi Parigi 2024: Azzurri in gara da domani allo Stade de France 2024-08-29T18:03:00+02:00 253 it Atletica Paralimpica, iniziati i Giochi Parigi 2024: Azzurri in gara da domani allo Stade de France PT1M /media/images/Ambra-Sabatini-Massimo-Bertolini-FISPES.jpg /media/images/thumbs/x600-Ambra-Sabatini-Massimo-Bertolini-FISPES.jpg Maremma News Roma, Thu, 29 Aug 2024 18:03:00 GMT