Atletica: Finelli ancora d’oro, è campione italiano master

Grosseto: È la nona di Maurizio Finelli. Torna al successo il biancorosso che trionfa negli 800 metri ai Campionati italiani master indoor. Sulla pista di Ancona il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema suona una sinfonia vincente con il tempo di 2’05”23 per chiudere con oltre due secondi di vantaggio nei confronti degli avversari dopo una progressione irresistibile nel finale, all’ultimo anno di categoria SM40. Si arricchisce la collezione per il maremmano, al nono titolo individuale della carriera e il terzo ottenuto al coperto dopo quelli del 2018 e del 2022. Ma nella sua distanza preferita ha conquistato anche quattro tricolori all’aperto, nel 2015, 2017, 2018 e 2020, oltre ad aver realizzato la doppietta sui 400 metri (in sala e outdoor) del 2021. A livello internazionale l’atleta grossetano, militare dell’Aeronautica, si è messo al collo una medaglia nel 2017 con l’argento nei Mondiali master indoor a Daegu, in Corea del Sud.



In tutto i master dell’Atletica Grosseto Banca Tema salgono cinque volte sul podio con un bottino impreziosito anche da tre argenti e un bronzo. Al femminile Chiara Aceto è seconda nel lungo SF40 con 4.53 e anche nel triplo con 9.95. Stesso piazzamento per Jacopo Boscarini, argento nei 3000 SM35 in 9’10”95 al suo debutto in una competizione master. Nei 60 ostacoli arriva terzo Giuseppe Canuzzi in 9”45. Tra gli altri risultati, il quinto posto della staffetta 4x200 SM40 con Federico Fedi, Giuseppe Canuzzi, Sergio Mori, Maurizio Finelli in 1’41”77. Nei 200 metri settimo Federico Fedi in 24”27 per la categoria SM40, undicesimi Sergio Mori nei 1500 SM45 in 4’49”82 e Luigi Spaggiari nei 3000 di marcia SM65 in 23’58”72 oltre che 23° nei 200 in 39”29 e 25° nei 60 con 11”05.