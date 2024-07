Atletica: Bartolini campione italiano allievi nel disco!

Secondo tricolore in carriera per il talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema che vince il titolo under 18 a Molfetta dopo quello under 16 dell’anno scorso



Grosseto: Ancora un magnifico successo per Mattia Bartolini. Il giovane biancorosso conquista il titolo di campione italiano under 18 nel lancio del disco a Molfetta (Bari) dove riesce a dominare dall’inizio alla fine nella rassegna nazionale allievi. È schiacciante la supremazia del talento dell’Atletica Grosseto Banca Tema, protagonista di una meravigliosa gara in crescendo, incrementando sempre la misura con tutti e sei i lanci migliori rispetto a quelli degli avversari. A quindici anni il maremmano ha già conquistato due volte il tricolore: dopo quello under 16 a Caorle della scorsa stagione, ora va subito a segno nella fascia di età superiore, al debutto nella categoria. In Puglia l’atleta allenato da Francesco Angius dimostra di nuovo la propria straordinaria capacità di rendere al massimo nelle occasioni più importanti.

Spettacolare la sua progressione iniziata con 49.77, poi 50.78 proseguendo con le bordate a 53.85 e 55.31 prima di chiudere in bellezza: 55.92 al quinto lancio, la spallata conclusiva di 56.44 al sesto e ultimo ingresso in pedana, vicinissima al record personale di 56.72 ottenuto alla fine di maggio con un’altra prestigiosa vittoria al Brixia Meeting di Bressanone. Era anche uno dei partecipanti più giovani visto che è nato il 15 ottobre del 2008, in una manifestazione che vede coinvolta anche la classe 2007, ma festeggia per un trionfo che non è mai in discussione. Enorme il vantaggio di otto metri sugli avversari guidati da Aleksandar Zanotti (Atl. Gavirate, 48.43) e Mario Bernardinello (Atl. Vicentina, 48.23) mentre il capolista stagionale Francesco D’Angelo (Pietro Mennea Atl. Chieti) esce di scena dopo tre lanci con un poco significativo 14.84 e due nulli. Nove anni dopo Giacomo Marinai a Milano, un biancorosso torna a vincere il titolo italiano nel disco allievi per la gioia di tutta la società guidata dal presidente Adriano Buccelli. E ora per Bartolini si aprono le porte del debutto in maglia azzurra agli ormai imminenti Europei U18 di Banska Bystrica, in Slovacchia, dal 18 al 21 luglio.

Sempre ai Tricolori allievi, tra i biancorossi, decimo posto di Filippo Gorelli nei 5000 di marcia con il record personale di 22’53”59 mentre nel disco è undicesimo Filippo Cappagli con 43.54 e quinta piazza in batteria (38esimo tempo complessivo) sui 110 ostacoli per Daniel Dante Merli con 15”55.