Atlante Grosseto, sconfitta pesantissima contro la Ternana capolista

Grosseto: Ancora una sconfitta esterna per l'Atlante Grosseto, dopo le tre sconfitte consecutive l'ultima delle quali con il nuovo mister Jukic. I biancorossi hanno subito una pesantissima sconfitta, 12-4 contro la Ternana, squadra capolista del campionato.



Una partita a senso unico, nonostante l'Atlante abbia avuto le sue buone occasioni: quattro reti centrate, fallite tante occasioni gol. Una partita vivace, con quattro ammoniti e rigori falliti da entrambe le parti. L'Atlante ha giocato una partita offensiva discreta ma resta il fatto che ogni volta prende troppe reti con una facilità irrisoria.

Brunelli e Tamberi si sono alternati durante la gara reggendo bene, nonostante tutto, l'attacco avversario; Liburdi ha giocato più di quanto potesse pensare. Una squadra però che va lavorata, e non poco, perché adesso la situazione in classifica è veramente pesante, con 10 punti in penultima posizione.

E sabato prossimo al Palabombonera arriva il Bologna, una delle formazioni più forti di questo campionato. La squadra dovrà ritrovare quella serenità che aveva prima delle festività natalizie.

TERNANA: Da Costa, Giardini, Jodas, Fagotti, Venarubea, Maurelli, Persichetti, De Michelis, Fanelli, Romagnoli, Corpetti, Capotosti. Allenatore Federico Pellegrini

ATLANTE: Brunelli, Tamberi, Baluardi, El Johari, Mahdi, Falaschi, Gianneschi, Liburdi, Cipollini, Imperato, Zanella, Mateo. Allenatore Jukic.

ARBITRI: Faiella di Castellammare di Stabia, Cipollaro di Ercolano

RETI: 2' Corpetti, 4' Fanelli, 9' Romagnoli, 12' Fanelli, 13' Mahdi, 14' Giardini, 16' Romagnoli, 18' Zanella. 1' st Mahdi, 4' st Jodas, 7' st De Michelis, 9' st Giardini, 15' st Giardini, 17' st Persichetti, 18' st Zanella, 19' st Capotosti