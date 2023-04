Atlante Grosseto in trasferta contro Arpi Nova. Ultima partita di campionato

L’Under 19 invece al Palabombonera riceve la visita del Pontedera per la finale regionale dei play-off.



Grosseto: Sabato scorso l’Atlante Grosseto superando al Palabombonera la Sangiovannese per 5-2, nel big-match dell’ultima gara casalinga della regular season, ha quasi ipotecato un posto per la promozione diretta in Serie “A2”, al termine di una gara eccezionale e semplicemente perfetta, giocata dai ragazzi grossetani con la testa, con volontà e tanto cuore, eseguendo alla perfezione quello che il suo mentore Alessandro Izzo le aveva detto e che la partita è stata preparata nel migliore dei modi e fino al termine, nonostante che davanti avessero una corrazzata, almeno dai gol realizzati, ben 147 e dalla posizione in classifica dato che i valdarnesi prima di questa gara erano avanti di due punti ai grossetani, hanno dominato la scena. Una parte di merito di questo grandioso successo, mi sia consentito, va al numeroso pubblico e la mitica curva, presente sabato scorso al Palabombonera che hanno incitato dal primo all’ultimo minuto i loro beniamini e i giocatori le hanno ripagati con una prestazione super, sicuramente la migliore della stagione.

Ma la partita contro i valdarnesi è ormai alle spalle e sabato prossimo è alle porte l’ultima partita della regular season del Campionato Nazionale di Serie “B” di Calcio a 5, che avrà inizio alle 16 e i ragazzi del presidente Iacopo Tonelli sono attesi a Campi Bisenzio dall’Arpi Nova per un derby toscano che, classifica alla mano sembrerebbe non dovere creare troppe apprensioni ai grossetani, invece sarà una partita non facile, vista anche la precedente trasferta in Emilia contro il Sant’Agata, ma Mateo e soci se sabato sera vorranno brindare alla promozione in serie “A2” dovranno tenere gli occhi molto aperti per non cadere in qualche trappola pericolosa.

Ma per parlare della gara in oggetto, ci siamo recati come tutte le settimane il giovedì sera a parlare con il tecnico Alessandro Izzo al termine dell’allenamento.

- Ciao Alessandro e innanzitutto complimenti vivissimi per la grande prestazione di sabato scorso contro la Sangiovannese, semplicemente perfetta! «Grazie dei complimenti che naturalmente giro ai ragazzi. Contro la Sangiovannese abbiamo fatto una grande prova; matura, equilibrata ed intelligente. Siamo stati una squadra vera in ogni singolo aspetto e questo ha fatto la differenza. Sabato prossimo a Campi Bisenzio abbiamo l’appuntamento con la storia, possiamo scrivere nuove ed importanti pagine per la nostra Società e non solo. L'eventuale promozione della prima squadra e vittoria del campionato Under 19, credo che a Grosseto non sia si sia mai visto e noi vogliamo assolutamente vincere e poter festeggiare, ma servirà una grande prova».

Questi sono i convocati per la suddetta trasferta che si dovranno trovare sabato mattina alle 10:00 al Palabombonera: Tamberi, Brunelli, Cipollini, Rodrigo, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Kacper, Falaschi, Mateo, Guarducci.

Queste le designazioni arbitrali: 1’ arbitro Stefano Campagnolo sezione Aia di Bassano del Grappa, 2’ arbitro Andrea Guadagnini sezione Aia di Castelfranco Veneto, cronometrista Simone Sarli sezione Aia di Pisa.

Under 19

Invece, per quanto riguarda la formazione dell’Atlante Grosseto Under 19, guidata sempre da Alessandro Izzo, fresca vincitrice del Campionato Regionale e della semifinale play-off con il brivido di domenica scorsa contro il Fucecchio, domenica mattina alle 11:00 al Palabombonera riceve la visita del Pontedera nella partita valida come finale dei play-off regionali.

«Non posso nascondere che questi ragazzi stanno concludendo una grande stagione – afferma il tecnico Alessandro Izzo –, domenica mattina contro il Pontedera noi abbiamo un appuntamento con la storia, sarebbe un grande onore essere nuovamente tra le prime sedici d’Italia, come è già avvenuto in Coppa Italia. Abbiamo qualche defezione ma siamo pronti per fare una grande partita, faremo sicuramente meglio dell’ultima gara giocata al Palabombonera contro il Fucecchio, noi domenica mattina dovremo unire testa e qualità, servirà tanta compattezza e sfruttare ogni occasione».

Questi i convocati per la suddetta gara che si giocherà domenica mattina alle 11:00, che si dovranno trovare alle 9:30 al Palabombonera: Guarducci, Pittaro, Agnelli, Serghej, Galeota, Poggiaroni, Kacper, Lessi, Cardone, Didac.