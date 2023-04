Atlante Grosseto batte Vigor Fucecchio e aggancia il terzo posto in classifica

Grosseto: Una partita onesta, e una bella vittoria dell'Atlante Grosseto contro Vigor Fucecchio. Il risultato finale è stato di 5-0 per i biancorossi di mister Alessandro Izzo.



Partita subito bene l'Atlante ha fallito tante occasioni gol nei primi minuti di gioco, e va in rete al 14' con Mateo e al 18' con Liburdi. Il primo tempo finisce sul 2-0 per i padroni di casa. Nella ripresa è ancora l'Atlante ad andare in rete con Nil al 12' e doppietta di Galeota al 13' e al 14'.

Un Fucecchio che era venuto a Grosseto per non regalare niente, anche se poi sul campo le cose non sono andate come sperava.

Con questa vittoria l'Atlante Grosseto che era quarta in classifica, dopo la sconfitta contemporanea della Sangiovannese in quel di Reggio Emilia contro l'Olimpia passa al terzo posto in classifica e matematicamente sarebbe in serie A2 anche se mancano ancora tre gare al termine del campionato.

ATLANTE GROSSETO: Brunelli, Cipollini, Agnelli, Galeota, Baluardi, Nil, Gianneschi, Falaschi, Mateo, Liburdi, Tamberi, Kacper. Allenatore Alessandro Izzo.

VIGOR FUCECCHIO: Faiella, Qevani, Rovella, Grancioli, Castellacci, Poggini, Byaze, Broetto, Campinotti, Patetta, Martini. Allenatore Paolo Francesco Accari.

ARBITRI: 1’ arbitro Andrea Crescenzio, sezione Aia di Aprilia; 2’ arbitro Alessandro Naspini, sezione Aia di Roma 2; cronometrista Vito Coviello, sezione Aia di Pisa.

RETI: 14' Mateo, 18' Liburdi. 12' st Nil, 13' st Galeota, 14' st Galeota.