AT: Le principali variazioni interessano la zona di Pitigliano e Argentario

Grosseto, al via dal 15 settembre l’orario scolastico invernale dei bus



Grosseto: Da venerdì 15 settembre 2023 entrerà in vigore l’orario invernale e scolastico di tutti i servizi autobus di Autolinee Toscane, sia urbani che extraurbani. In seguito ai confronti avuti dall’azienda nelle precedenti settimane con gli Enti deputati alla programmazione del servizio sul territorio, sono previste delle variazioni organizzative agli orari di alcune linee, in seguito a richieste raccolte e finalizzate al miglioramento del servizio soprattutto sul fronte scolastico.

Come sempre in questa fase dell’anno, nelle prime settimane di scuola l’azienda monitorerà i livelli di servizio e raccoglierà eventuali osservazioni e richieste per poi valutare con gli Enti che compongono il Gruppo Tecnico Territoriale (GTT) gli eventuali ritocchi necessari. Le principali variazioni interesseranno i servizi per le scuole di Pitigliano (linee 41P, 17P, 18P e 57P) e dell’Argentario (linee O01, 15O, 9/G, 12O, 11P, 39°, 1FP). Per informazioni e aggiornamenti sul servizio è possibile consultare il sito di Autolinee Toscane at-bus.it accedendo alla sezione linee orari.