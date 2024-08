Asta benefica per la Fondazione Il Sole

Giovedì 8 agosto, evento di raccolta fondi promosso dal Comune e dalla Pro loco di Magliano all'interno della serata "Sax & friends": sei etichette pregiate saranno messe all'asta nell'evento condotto da Carlo Sestini. Tante le iniziative in fase di organizzazione per proseguire la raccolta. Fusini: “Una risposta di straordinaria generosità da parte della nostra comunità”.

Magliano in Toscana: La comunità di Magliano in Toscana si mette all'opera per la Fondazione Il Sole. È in programma, infatti, giovedì 8 agosto , alle ore 21.30, in piazza della Repubblica, un'asta benefica di raccolta fondi, all'interno dell'iniziativa “Sax & friends” per sostenere il progetto della Fondazione che si occupa delle persone disabili e delle loro famiglie, dal titolo “Giochiamo insieme”.

Un grande evento di solidarietà, organizzato dall'amministrazione comunale e dalla Pro loco di Magliano in Toscana, che prende il via l'8 agosto e proseguirà nei giorni successivi, grazie al supporto di moltissime associazioni del territorio. “Siamo molto felici della risposta che la nostra comunità sta dando – dice il sindaco Gabriele Fusini – perché stanno crescendo, di ora in ora, le adesioni di vari soggetti che desiderano organizzare eventi per raggiungere il nostro scopo. Ringrazio sin da ora tutti, per la generosità e l'impegno che stanno dimostrando e sono sicuro che la risposta della nostra comunità in termini di donazioni non si farà attendere".

Giovedì 8 agosto, quindi, nell'ambito della serata organizzata dalla pro loco locale “Sax & friends”, in programma dalle 21.30 in piazza della Repubblica a Magliano, si terrà un'asta benefica condotta da Carlo Sestini: sei aziende di prestigio del territorio metteranno all'asta altrettante bottiglie delle loro pregiate produzioni, disponibili per il miglior offerta. “Quando le eccellenze del territorio si uniscono per una causa come questa – aggiunge Fusini – non si può che essere soddisfatti”. Inoltre, nelle sere che seguiranno, il Comitato genitori di Magliano organizzerà un mercatino dedicato ai bambini, mentre tante altre iniziative stanno prendendo vita per raggiungere lo scopo.

Il progetto della Fondazione il Sole si sviluppa in due ambiti: da un lato una serie di attività pensate per favorire l'inclusione attraverso il gioco, ed è rivolto a bambini con disabilità e no, per riuscire, attraverso l'esperienza ludico-ricreativa, a entrare in contatto e relazione. L'altra parte del ricavato, invece, andrà a finanziare la riattivazione della mensa interna della Fondazione Il Sole. Il servizio, che si svolgeva nei locali di viale Uranio a Grosseto, dove si mantiene la maggior parte delle attività, è stato sospeso nel periodo del Covid e, per essere riattivato, ha bisogno di nuovi finanziamenti. Il pasto condiviso, oltre a essere un importante momento di socializzazione, rappresenta un aiuto concreto per le famiglie, che potranno usufruire di un menu vario, che privilegia la stagionalità e la filiera corta e calibrato sulla base delle esigenze delle persone che frequentano il centro.