Assemblee con i cittadini per la nuova organizzazione del servizio rifiuti

Martedì 18 aprile alle 18 al Puntone e all 21 a Scarlino Scalo, Sei Toscana e il Comune incontrano la cittadinanza



Scarlino: Si torna a parlare della nuova organizzazione dei rifiuti a Scarlino. Martedì 18 aprile sono in programma due incontri con la cittadinanza per illustrare le modifiche al conferimento dei rifiuti. Gli appuntamenti sono alle 18 alla sala Auser del Puntone e alle 21 alla sala Auser di Scarlino Scalo. In questi giorni Sei Toscana sta provvedendo al posizionamento delle postazioni ad accesso controllato che sostituiranno il porta a porta in tutto il territorio comunale fatta eccezione per il centro urbano capoluogo (comprese le zone della 167 e della Valle).

Da lunedì 24 aprile non sarà più attivo il ritiro porta a porta ma sarà possibile conferire i propri rifiuti nei cassonetti ai lati delle strade che per adesso e fino ad ottobre resteranno aperti. Dopo il primo periodo di prova poi le postazioni si apriranno solo con la 6Card, che sarà consegnata a tutte le utenze da giovedì 20 aprile all’ufficio di Sei Toscana in viale Matteotti 46 a Scarlino Scalo il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle ore 12.