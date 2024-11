Salute Asl sud est, a Siena corso di formazione per infermieri per Emergenza-Urgenza Territoriale 10 novembre 2024

Si tratta delle prime assegnazioni dei 95 professionisti che entro fine anno entreranno in servizio nelle province di Siena, Arezzo e Grosseto Siena: Venerdì al Centro di Formazione DEU appena inaugurato, si è tenuto il primo corso di formazione per i primi 30 infermieri che entreranno in servizio nell’Emergenza-Urgenza Territoriale delle aree di Siena, Arezzo e Grosseto. Si tratta della prima tranche dei 95 infermieri e infermiere dedicati all’Emergenza Urgenza Territoriale, assunti con l'obiettivo di migliorare i tempi di risposta ai bisogni in emergenza ed assicurare la più appropriata risposta professionale. Questo primo gruppo di assegnazioni di professionisti verrà equamente distribuito tra le province: 10 ad Arezzo, 10 a Siena e 10 a Grosseto e proseguirà l'inserimento con un percorso formativo specialistico per rafforzare le competenze sia teoriche che operative “Oggi inizia un qualificato percorso formativo che porterà questi primi 30 professionisti, con esperienza già maturata in altri ambiti assistenziali di area critica, ad essere inseriti nella squadra multiprofessionale dell'Emergenza Urgenza Territoriale della TSE - spiega Vianella Agostinelli, direttrice del dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche della Asl Toscana sud est -. Ne siamo molto orgogliosi, perché è frutto di un grande lavoro collettivo e di una solida collaborazione tra professionisti medici ed infermieri, che soprattutto in questo contesto, devono integrarsi e collaborare in modo armonico e funzionale. Il nostro obiettivo è dare una migliore e più qualificata operatività alle postazioni di emergenza territoriale, valorizzando le professionalità infermieristiche, all'interno dell'èquipe multiprofessionale. La formazione consentirà infatti di acquisire ai colleghi infermieri, competenze avanzate per integrarsi agli altri professionisti esperti, garantendo risposte adeguate alla domanda di salute dei cittadini in situazioni emergenza ed urgenza”. “Siamo molto soddisfatti del corso di formazione, un primo passo che porterà all’integrazione di nuovo personale dentro un sistema fondamentale per le risposte ai cittadini - spiega Mauro Breggia, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza della Asl Toscana sud est -. C’è una stretta e proficua collaborazione tra il DEU e il dipartimento delle professioni infermieristiche che va proprio nella direzione di dare il massimo dell’assistenza, e in modo efficace e tempestivo, alle persone” I complessivi 95 infermieri che entreranno in servizio entro fine anno, saranno suddivisi nelle aree provinciali in base alle postazioni previste nel piano di riordino aziendale: 33 nell’area provinciale aretina, 28 nell’area provinciale di Siena, 34 nell’area provinciale di Grosseto. Seguici



