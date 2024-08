Asl: Risolti i problemi di connessione telefonica, torna raggiungibile il call center

La centrale telefonica di Arcidosso è di nuovo connessa alla rete



Grosseto: È stato risolto il problema di collegamento che per buona parte della giornata ha interessato il call center Asl di Arcidosso. Tornano in funzione anche i recapiti del Cup Tel per chi chiama da mobile 0564 972191.



Contestualmente è tornata operativa anche la centrale telefonica amiatina che gestisce circa il 40% del traffico di chiamate al numero verde Asl Toscana su est 800613311.

Dopo la segnalazione dei disagi in mattinata, l’azienda sanitaria si era da subito attivata per superare il disservizio, disservizio che ha riguardato anche alcuni utenti della telefonia mobile della zona amiatina. Dalle 16 del pomeriggio i servizi sono tornati operativi.