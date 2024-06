Artigianato, un webinar sulle Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali

Promosso da Artex, si svolgerà domani 13 giugno. Discuteranno del nuovo quadro di riferimento europeo e nazionale Antonio Lirosi (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) e Octavio Monge Gonzalvo (Euipo)



Firenze: Cosa comporta la normativa europea per le Indicazioni Geografiche di prodotti artigianali? Quali sono le opportunità offerte dalla legge 206/2023 che stabilisce le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali in Italia? Per rispondere a queste domande è in programma domani 13 giugno (ore 16.30) un nuovo appuntamento dei “ Webinar dell’Innovazione” promossi da Artex: il tema sarà il nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche per i prodotti dell’artigianato e dell’industria e i passi che l’Italia sta mettendo in atto per costruire il proprio sistema nazionale.

Octavio Monge Gonzalvo, rappresentante di Euipo (l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale incaricato di gestire i marchi, i disegni e modelli dell’Unione Europea, e anche la disciplina delle Indicazioni Geografiche non agricole) e Antonio Lirosi, Direttore Generale per la Proprietà Industriale-Ministero delle Imprese e del Made in Italy, spiegheranno ad artigiani, imprese e stakeholder che operano nel settore dell’artigianato artistico, le novità previste dal regolamento europeo sulle IG e il quadro di riferimento nazionale sancito dalla legge 206/2023.

“Questo nuovo titolo di proprietà industriale sarà valido in tutta l'Unione Europea, estenderà ai prodotti artigianali e industriali la stessa tutela prevista per le indicazioni geografiche protette nel settore agroalimentare e consentirà di promuovere a livello internazionale i territori e le produzioni locali e regionali” spiega Antonio Lirosi.

“I Webinar dell’Innovazione nascono come momenti di informazione e diffusione della conoscenza su innovazione, tecnologia, nuove tendenze per il settore: in questo caso specifico è necessario diffondere il più possibile la conoscenza di una percorso – europeo e nazionale – che può divenire uno strumento importante non solo per la tutela ma anche per la promozione dell’artigianato artistico e dei territori in cui si radica. Non a caso in tutti e due i testi si fa spesso riferimento allo story telling, alla capacità di far percepire, attraverso le IG, i valori intrinseci del prodotto artigianale” spiega Elisa Guidi di Artex.

Il progetto è realizzato nell’ambito di Officina Creativa Lab by Artex con il contributo del Comune di Firenze e della Regione Toscana.

L’incontro del 13 giugno fa parte del del ciclo di seminari online Ceramic Futures, azione del progetto Horizon Europe Tracks 4 Crafts, finanziato dall’Unione Europea e capitanato dall’Università di Anversa, che prevede un partenariato di 15 organizzazioni provenienti da tutta Europa.

L'incontro potrà essere seguito su Zoom al link https://bit.ly/webinarGIartigianato

Per informazioni www.artex.firenze.it