Artigianato artistico e tradizionale in mostra con Cna e l’associazione Materiae

Grosseto: Con la bella stagione tornano gli appuntamenti con l’artigianato artistico e tradizionale organizzati da Cna Grosseto in collaborazione con l’associazione Materiae. Sono aperte le adesioni alla mostra mercato in programma dal 25 al 27 aprile prossimi sul lungomare Italia di Follonica.

In quei giorni, infatti, la città del Golfo ospiterà in una delle aree di maggior passaggio, frequentata da residenti e turisti, gli stand messi a disposizione degli artigiani che vogliono esporre il frutto del proprio lavoro. “Abbiamo deciso di replicare questa iniziativa, che parte da Follonica ma toccherà nel corso della primavera e dell’estate molte altre località del Grossetano – dice Debora Pizzetti, coordinatrice dell’unione Artigiano artistico e tradizionale di Cna Grosseto - perché abbiamo riscontrato buoni risultati nelle precedente edizioni: le mostre mercato organizzate dall’associazione Materiae uniscono vari saperi artigianali, dalla gioielleria alla ceramica, dal cucito alla lavorazione delle pietre e molto altro, creando occasioni piacevoli non solo per i visitatori e gli acquirenti, ma anche per gli espositori”.

Gli artigiani che parteciperanno all’evento a Follonica potranno esporre i propri lavori da venerdì 25 a domenica 27 aprile, dalle 10 alle 20.

Chi desidera aderire alla manifestazione e avere maggiori informazioni, quindi, può contattare Cna Grosseto entro il 7 aprile prossimo chiamando il numero 0564 471214 o scrivendo a d.pizzetti@cna-gr.it