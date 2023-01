Artigianato artistico, Artex lancia due seminari sulla sostenibilità

Si terranno il 24 e 31 gennaio: parteciperanno la giornalista Cristina Gabetti, l’imprenditore Niccolò Cipriani, il professor Mario Biggeri e Stefania Piccini della coop sociale Made in Sipario



Firenze: L'artigianato artistico guarda al futuro. Artex, in collaborazione con Fondazione per la ricerca e l'innovazione dell’Università di Firenze e con il supporto del programma Crafting the Future del World Crafts Council Europe, lancia una nuova edizione dei “Webinar dell’Innovazione”.

Due i seminari virtuali gratuiti sulla piattaforma Zoom, dedicati agli artigiani, e non solo, per riflettere sulle nuove tendenze globali, dal digitale, all'ambiente alla sostenibilità sociale, insieme a due esperti del settore.

Il primo incontro su “Sostenibilità ed economia circolare” è previsto martedì 24 Gennaio 2023 – ore 16.30, con Cristina Gabetti giornalista italo-americana, speaker e consulente per la sostenibilità e Niccolò Cipriani co-founder di Rifò azienda che produce capi ed accessori di alta qualità, realizzati con fibre tessili 100% rigenerate.

Il secondo evento è in programma martedì 31 gennaio ore 16.30 su “Inclusione e sostenibilità sociale per le imprese artigiane” con Mario Biggeri, direttore scientifico di Arco Lab e professore di Economia dello Sviluppo presso l’Università di Firenze e Stefania Piccini di Made in Sipario.

Per registrarsi https://www.artex.firenze.it/aggiornamenti/webinar-dellinnovazione-ecco-i-nuovi-due-appuntamenti-del-2023-economia-circolare-e-sostenibilita-sociale/.

“Il mondo dell'artigianato artistico è per sua natura in continua evoluzione, sempre pronto ad innovarsi e ad affrontare le sfide della contemporaneità, come la sostenibilità a cui nessun settore, oggi, può sottrarsi: questi appuntamenti sono preziose occasioni di dialogo e riflessione, con esperti e con artigiani di riferimento del territorio” afferma Elisa Guidi, coordinatrice di Artex.